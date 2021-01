IKEA x ROG -yhteistyön hedelmät julkaistiin Kiinasssa

Asuksen ja Ikean yhteistyön tuloksena julkaistiin joukko yhteisbrändättyjä pelihuonekaluja, mutta Asuksen neuvonanto ja ROG-brändäys on nähtävillä myös joissain Ikean omissa uusissa pelituotteissa.

Uutisoimme viime syksynä ruotsalaisen huonekalujätti Ikean ja Asuksen Republic of Gamersin aloittamasta yhteistyöstä, jonka tavoitteena oli luoda täysin uusi pelaajille suunnattu tuotesarja. Nyt Ikea on julkaissut Kiinassa yhteistyön tulokset myös asiakkaiden saataville.

IKEA x ROG -yhteistyön hedelmät voidaan jakaa käytännössä kahteen koriin: yhteisbrändätyt tuotteet ja Ikean tuotteet. Yhteisbrändätyt Uppspel-sarjan tuotteet sisältävät sähköjaloin varustetun pelipöydän, renkailla varustetun telineen tietokoneelle, pienen laatikoston, kaapin lasiovilla, julisteita sekä reikälevyn. Tämän lisäksi Ikea julkaisi uudet Huvudspelare-, Matchspel- ja Utespelare -pelituolit, Huvudspelare- ja Utespelare -pelipöydät sekä erilaisia Lånespelare-tuotteita kuten kokoelman ehdottoman helmen mukitelineen, hiirimaton, kuuloketelineitä, ROG-teemaisia tyynyjä ja juomamukin.

Uutisen pääkuvassakin näkyvä IKEA x ROG -sarjan Uppspel -pelipöytä tulee saataville sekä 140 x 80 cm että 180 x 80 cm koossa ja sen korkeus on säädettävissä sähkömoottoreiden voimalla 140 – 180 senttimetrin välillä. Pöydän takareunassa on huomioitu johtojen helppo läpivienti suurimman osan reunasta kattavalla syvennyksellä, jonka alta löytyy vielä erillinen kouru helpottamaan johtojen hallintaa. Pöytään voi tallentaa useamman valmiin korkeusprofiilin ja hallintapaneelin yhteydestä löytyy myös USB-liitin esimerkiksi laturijohdolle. Pöydän hinta Kiinan Ikeassa on koosta riippuen euroiksi käännettynä noin 486 tai 512 euroa.

Uppspel-laatikosto on varustettu liikuttamista helpottavilla renkailla, pienemmällä ja suuremmalla laatikolla sekä yhdellä avohyllyllä. Myös laatikoston kansi toimii omana säilytyslokeronaan, sillä sitä reunustavat muutaman sentin reunukset. Laatikoston mitat ovat 50 x 58 x 40 cm (S x K x L) ja hinta käännettynä yuaneista noin 77 euroa. Laatikoston rinnalle sopii kätevästi tietokoneteline renkailla. Sen leveys on muokattavissa 25 – 34 senttimetrin välillä ja hinta euroiksi käännettynä noin kympin.

Uppspel-sarjan reikälevy mahdollistaa puolestaan erilaisten komponenttien ja oheislaitteiden helpon säilytyksen seinällä. Kiinan hinnoilla noin 25 euroa maksava reikälevy on kooltaan 56 x 76 senttiä ja sen mukana tulee ilmeisesti neliosainen paketti kiinnitysvälineitä, joita voinee ostaa jatkossa erillisinä. Lasiovinen kaappi puolestaan sisältää kaksi niin ikään lasista hyllyä, joiden lisäksi sen takaseinä on toteutettu reikälevyllä. Kaapin mitat ovat 20 x 56 x 76 cm (S x K x L) ja sen hinta Kiinan Ikeassa on noin 64 euroa.

Voit tutustua IKEA x ROG -tuotteisiin sekä Ikean omiin pelihuonekaluihin ja -tuotteisiin tarkemmin yhtiön kampanjasivuilla.