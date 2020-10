Imagination julkaisi uudet skaalautuvat IMG B -sarjan grafiikkaohjaimet

IMG B -sarjan grafiikkaohjaimet tulevat saataville keveänä BXE-sarjana, autoihin suunnattuna BXS-sarjana, keskiluokan BXM-sarjana ja datakeskuksiin tarkoitettuna BXT-sarjana.

Imaginationin PowerVR oli aikoinaan kilpailemassa PC-näytönohjainmarkkinoilla muun muassa Kyro-sarjan näytönohjaimillaan. Yhtiö kuitenkin erikoistui pian yksinomaan mobiilipiireissä käytettyihin grafiikkaohjaimiin.

Viime vuosina netissä on kiertänyt huhuja ja viitteitä Imaginationin mahdollisesta paluusta tehokkaampien näytönohjainten pariin, kenties jopa PC-markkinoille. Nyt yhtiö on julkaissut uuden sukupolven näytönohjaimiaan ja ne todella tulivat täysin uuteen teholuokkaan, mutta ei PC-markkinoille. Imaginationin uuteen PowerVR IMG B -sarjaan kuuluu neljä eri grafiikkaohjainperhettä: datakeskuksiin suunnattu BXT, keskiluokan mobiilipeleihin ja televisioihin tarkoitettu BXM, käyttöliittymien ja alkeellisempiin peleihin suunnattu BXE sekä automaailman tarpeisiin räätälöity ISO 26262:ta tukeva BXS.

Kaikki B-sarjan grafiikkaohjaimet perustuvat mahdollisuuteen skaalata suorituskykyä useamman ”ytimen” voimin. Erikoiseksi tämän tekee se, että BXT- ja BXM-sarjoissa kukin ydin voi toimia paitsi yhteistyössä, myös täysin erillisinä grafiikkaohjaimina, jotka voivat sijaita myös fyysisesti eri siruilla. BXE-sarjassa mahdolliset lisäytimet eivät kykene toimimaan itsenäisesti. Imaginationin BXT-esimerkissä yhdessä pikkusirussa (chiplet) oli käytössä kaksi ydintä MC2-konfiguraatiossa ja toisessa pikkusirussa kaksi ydintä MC1-konfiguraatioissa. Uusien B-sarjan grafiikkaohjainten kerrotaan olevan 30 % energiatehokkaampia A-sarjaan verrattuna, kun molempia ajetaan yhtiön asettamalla optimaalisella virtabudjetilla.

Tehokkaimman BXT-sarjan huippumalli BXT-32-1024 MC4 on varustettu neljällä SPU:lla (Shader Processing Unit, ”GPU ydin”), joista kussakin on neljä USC:tä (Unified Shading Cluster, laskuyksiköitä). Se kykenee parhaimmillaan 6 TFLOPSin FP32-suorituskykyyn ja 24 TOPSin tekoälylaskentaan. Tekoälylukujen osalta ei oltu kuitenkaan tarkennettu minkä tarkkuuden kokonaislukulaskuista (INT) on kyse.

Kaikki uudet B-sarjan grafiikkaohjaimet tukevan myös Imaginationin uutta IMGIC-kuvanpakkausmetodia. Se korvaa aiempien mallien käyttämän PVRIC:n ja sen sanotaan olevan paitsi monipuolisempi ja tehokkaampi, myös selvästi yksinkertaisempaan algoritmiin perustuva. Yhtiön diojen mukaan se kykenee pakkaamaan kuvadatan 75 %:iin alkuperäisestä häviöttömästi, 50 %:iin visuaalisesti häviöttömästi ja peräti 25 %:iin tarpeen niin vaatiessa, mutta se vaikuttaa laatuun näkyvästi. IMGIC:n avulla esimerkiksi BXM-sarjan grafiikkaohjainten tarvitsevan 35 % vähemmän kaistaa, kuin A-sarjan vastaavat mallit.

Imaginationin mukaan jo useampi taho on lisensoinut uuden arkkitehtuurin. Yksi näistä on Innosilicon, joka tulee julkaisemaan PCI Express -väyläisiä pilvipalvelimiin suunnattuja näytönohjaimia. Ne tulevat myyntiin sekä Kiinassa että maailmanlaajuisesti. AnandTechin mukaan Innosilicon on aiemmin tunnettu lähinnä IP:n suunnittelijana, joka on muun muassa suunnitellut NVIDIAn GDDR6-muistiohjaimet. Suosittelemme asiasta kiinnostuneille lämpimästi AnandTechin syväluotaavampaa artikkelia aiheesta.

