Applen maailman tehokkaimmaksi PC-prosessoriksi kehuma M2 Ultra parantaa liki joka osa-alueella

M2 Ultra perustuu kahteen UltraFusion-liitännällä paritettuun M2 Max -siruun ja sen pariksi saa jopa 192 Gt muistia.

Apple julkaisi WWDC-tapahtuman yhteydessä uudet Mac Pro- ja Mac Studio -tietokoneet. Uusien julkaisujen myötä yhtiön koko tarjonta luottaa nyt itse suunniteltuihin Arm-prosessoreihin. Peräti 134 miljardista transistorista rakentuva M2 Ultra on Applen mukaan maailman tehokkain PC:lle suunniteltu prosessori tähän mennessä.

Uusi Mac Pro ja Mac Studion tehokkaampi versio luottavat uuteen M2 Ultra -prosessoriin. M1 Ultran tavoin UltraFusion-liitäntäarkkitehtuuria käyttävä prosessori naittaa yhteen pakettiin kaksi M2 Max -sirua sekä jopa 192 Gt muistia, jolle on samat 800 Gt/s muistikaistaa kuin viime sukupolvessakin.

M2 Ultra sisältää yhteensä 24 prosessoriydintä, jotka on jaettu 16 Avalanche-tehoytimeen ja 8 energiatehokkaaseen Blizzard-ytimeen. M1 Ultraan verrattuna eroa on siis yhteensä neljän energiatehokkaan ytimen verran. GPU-puolella on käytössä nyt jopa 76 ydintä, mikä on 12 enemmän kuin M1 Ultrassa. Applen lukujen mukaan M2 Ultra kasvattaa prosessoritehoa parhaimmillaan 20 ja GPU-tehoa 30 % edeltäjäänsä verrattuna, mutta yksittäisissä testeissä erot ovat moninkertaisia.

Prosessorin Neural Engine -tekoälykiihdytin on 32-ytiminen kuten M1 Ultrassakin, mutta tarjoaa yhtiön mukaan jopa 40 % enemmän laskentatehoa. Mistä laskentatehon kasvu on kaivettu ei valitettavasti ole kerrottu. Mediapuolella Apple kehuu M2 Ultran jopa kaksinkertaistaneen ProRes-suorituskyvyn ja näyttötuki on kasvatettu jopa kuuteen Pro Display XDR -näyttöön kerrallaan.

Lähde: Apple