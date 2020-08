Tiger Lake -prosessorit yhdistävät samaan siruun muun muassa uudistuneita Willow Cove -ytimiä ja kauan odotetun Xe-arkkitehtuuriin perustuvan integroidun grafiikkaohjaimen.

Intel on julkaissut Architecture Day 2020 -tapahtuman tiimoilta nauhoitetun videon sekä joukon dioja. Kävimme aiemmin läpi yhtiön kaavailemia muutoksia toimintatapaansa sekä prosessipuolen uutisia. Tässä uutisessa keskitymme tuleviin Tiger Lake -prosessoreihin sekä niiden Willow Cove -ytimiin.

Intelin lähtökohtia Tiger Lake -prosessoreille olivat muun muassa normaalia sukupolvipäivitystä enemmän kasvava suorituskyky, uuden teholuokan integroitu grafiikkaohjain, parempi suorituskyky tekoälytehtävissä, aiempaa tehokkaampi muistiväylien ja sirun sisäisten verkkojen hyödyntäminen sekä luonnollisesti aiempaa parempi energiatehokkuus. Yhtiön mukaan se on myös onnistunut tavoitteissaan muun muassa SuperFIN-transistorien avulla.

Kuten jo aiemmin tiedettiin, Willow Cove -ytimet perustuvat Ice Lake -prosessoreissa käytettyyn Sunny Cove -arkkitehtuuriin. Willow Coveissa on uusittu muun muassa sirujen välimuistirakennetta ja L2-tason välimuistia on nyt 1,25 megatavua, kun Sunny Covessa sitä oli 512 kilotavua per ydin. L3-välimuistia on niin ikään kasvatettu ja nyt 4-ytimisen sirun parina on 12 Mt L3-välimuistia, kun 4-ytimisessä Ice Lakessa sitä oli 8 Mt. Sekä L2- että L3-välimuistit muutettiin samalla ns. non-inclusive -välimuisteiksi, eli ne eivät sisällä edellisen tason tietoja. Lisäksi ytimessä on käytössä uusi Control-Flow Enforcement -tietoturvateknologia, minkä on tarkoitus suojata käskyvuon uudelleenohjaukseen tähtääviltä hyökkäyksiltä.

Tiger Lake -prosessorin sisäiset väylät tarjoavat yli kaksinkertaisesti välimuistikoherenttia kaistaa Ice Lakeen verrattuna. Tähän on päästy muun muassa käyttämällä kahta rengasväylää sekä kasvattamalla L3-välimuistin kokoa ja tyyppiä. Myös potentiaalinen muistikaista kasvaa merkittävästi, sillä Tiger Lake voi yltää parhaimmillaan noin 86 Gt/s:n muistikaistaan LPDDR5-5400-muisteilla. Muistiohjain tukee myös DDR4-3200- ja LPDDR4x-4266-muisteja.

XPU-ajattelu näkyy muun muassa uudessa Intel Gaussian and Neural Accelerator 2.0- eli GNA 2.0 -kiihdyttimessä. GNA 2.0 on tekoälytehtäviin erikoistunut kiihdytin, joka kykenee yhteen GigaOPSiin milliwatin tehonkulutuksella ja parhaimmillaan 38 GigaOPSin suorituskykyyn. Sen kerrotaan soveltuvan hyvin esimerkiksi neuroverkkopohjaiseen kohinanpoistoon ja käännöstehtäviin.

Grafiikoista Tiger Lakessa on vastuussa kauan odotettu Xe-arkkitehtuuri. Tarkemmin kyse on Xe-LP-mikroarkkitehtuurista, mikä on optimoitu integroituihin ja vähävirtaisiin laitteisiin. Tiger Laken GT2-tason Xe-LP-grafiikkaohjain on varustettu 96 Exeuction Unit -yksiköllä, 3,8 megatavun L3-välimuistilla sekä erilaisilla muistikaistan ja prosessorin sisäisten väylien tehokkuutta parantavilla uudistuksilla. Käymme Xe-LP-arkkitehtuurin läpi tarkemmin erillisessä uutisessa. Intelin mukaan Xe-LP tulee tarjoamaan kaksinkertaista suorituskykyä Ice Laken Gen11-grafiikkaohjaimeen verrattuna, vaikka korkeampiakin lukuja tullaan näillä näkymin näkemään.

Uutta Tiger Lakessa on myös tuki Thunderbolt 4:lle ja sen myötä USB4:lle. Prosessori mahdollistaa parhaimmillaan kahden TB4-portin käytön täydellä 40 Gb/s:n kaistalla samanaikaisesti. Väylät tukevat luonnollisesti myös DisplayPort-läpivientiä, minkä lisäksi ulkoisen tai erillisen näytönohjaimen kuva voidaan tuoda sisään Thunderbolt-liittimestä ja liittää osaksi Tiger Laken lähettämää kuvaa. Prosessorit tuovat mukanaan lisäksi tuen PCI Express 4.0 -väylälle, mutta koska esityksessä viitataan jatkuvasti vain 8 Gt/s:n kaistaan, on kaistoja käytössä ilmeisesti vain neljä.

Intel varmisti samalla Alder Lake -hybridiprosessorien julkaisun tulevan tapahtumaan ensi vuonna Golden Cove- ja Gracemont-ytimillä. Arkkitehtuurin kerrotaan paitsi keskittyvän suorituskykyyn, tarjoavan samalla parempaa suorituskykyä wattia kohden kuin yksikään muu Intel-arkkitehtuuri.

Lähde: Intel