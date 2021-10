Intel avasi hybridiarkkitehtuurin suorituskykyetuja perinteisiin prosessoreihin nähden (Alder Lake)

Intelin mukaan sen uudet E-ytimet ovat jopa Rocket Laken ytimiä nopeampia kellolta kellolle ja hybridiarkkitehtuurin mahdollistavan sekä paremman suorituskyvyn että energiatehokkuuden eri tehtävissä.

Intel on julkaissut tänään uudet Core i9-12900K -prosessorit. Uuden hybridiarkkitehtuurin myötä yhtiö on halunnut selittää tarkemmin, miten erityyppiset prosessoriytimet otetaan hyötykäyttöön ja miten prosessoreita pitäisi testata. Löydät pelitestit aiemmasta uutisestamme.

Intelin mukaan uudet Gracemont E-ytimet ovat samalla kellotaajuudella ja yhdellä säikeellä jopa prosentin nopeampia, kuin 10. sukupolven Skylake-johdannaiset Comet Lake -ytimet. Kaikkien säikeiden suorituskyvyssä Blender Cosmos -testissä uusien E-ytimien ansiosta Core i9-12900K:n kerrotaan kykenevän samaan suorituskykyyn kuin i9-11900K, vaikka i9-11900K:n kulutus on tilanteessa 250 wattia ja i9-12900K on rajoitettu 65 wattiin. Nostamalla tehonkulutuksen maksimiin eli 241 wattiin i9-12900K on 50 % nopeampi, kuin 250 watin i9-11900K. Testeihin lähetettävissä alustoissa vakiokonfiguraatiossa prosessorit toimivat ilmeisesti kuitenkin aina maksimitehoilla eli 241 watin kulutusrajalla (PL2), eikä ns. ”vakiona” eli 125 watin PL1-arvolla ja ajallisesti rajoitetulla PL2-Turbolla 241 wattiin.

Käytännön esimerkkinä eri ydinten hyödyntämisestä annetaan Adobe Lightroom Classicia ja Peremiere Prota käyttävä skenaario. Videon editoinnissa Premieressä on käytössä prosessori yleisesti, videon exporttauksessa prosessori ja rautapohjainen transkoodaus mediayksiköllä. Tämän jälkeen videon pakkaaminen 4K AVC -videoksi hoidetaan E-ytimillä ja mediayksiköllä, kun käyttäjä hyppää Lightroomin puolelle, jolloin Thread Director ohjaa sovelluksen säikeet P-ytimille kuvanmuokkaushommia varten. Skenaariossa Core i9-12900K on 47 % nopeampi, kuin i9-11900K. Jos samat tehtävät tehtäisiin perä jälkeen eikä videota pakattaisi taustalla, olisi ero vain 29 %. Toinen käytännönesimerkki tulee pelaamisen ja striimaamisen parista. Intelin mukaan i9-12900K peittoaa i9-11900K:n Mount & Blade II: Bannerlord pelissä sellaisenaan 19 %:n erolla, mutta jos peliä striimataan OBS:llä pelkkää prosessoria hyödyntäen, kasvaa ero jopa 84 prosenttiin.

Testikäyttöön Intel painottaa jälleen oikeisiin käyttöskenaarioihin perustuvia testiohjelmistoja. Yhtiön mukaan sellaisia ovat esimerkiksi UL Procyon eli PCMark-testien manttelinperijä, myös Mac-tietokoneille saatavilla oleva oikeita sovelluksia mallintava CrossMark sekä Cadalyst AutoCAD-testi, Revit Forumin RFO-testi ja PugetBenchin sisällöntuotantotestit. Intelin antamissa testituloksissa i9-12900K peittoaa i9-11900K:n edellisessä uutisessa mainittuun tapaan Lightroomissa 36 %:n erolla, Premiere Prossa 32 %:n erolla ja After Effects Pulsessa 100 %:n erolla. Cadalystin testissä eroa tulee 22 % ja Revitin RFO-testissä 37 %. SYSmark 25:ssä eroa syntyy i9-12900K:n eduksi 15 %, CrossMarkissa 19 % ja UL Procyonissa 15 %.

Lähde: Intel