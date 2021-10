Intel julkaisi odotetut 12. sukupolven Core -hybridiprosessorit (Alder Lake)

Intelin Alder Lake -koodinimelliset uudet hybridiprosessorit sisältävät sekä Golden Cove P-ytimiä että Gracemont E-ytimiä sekä käskyvirtaa ohjaavan uuden Thread Director -yksikön.

Intel on julkaissut tänään Intel Innovation -tapahtumassa odotetusti 12. sukupolven Core -prosessorit. Alder Lake -koodinimellä tunnetut prosessorit ovat yhtiön ensimmäiset suorituskykyiset hybridi-x86-prosessorit, eli niissä käytetään useamman tyyppisiä ytimiä.

Uudet Alder Lake -koodinimelliset prosessorit valmistetaan aiemmin 10 nanometrin nimellä tunnetulla Intel 7 -prosessilla. Prosessorin sisällä sykkii maksimissaan kahdeksan suorituskykyistä Golden Cove P-ydintä ja kahdeksan energiatehokasta Gracemont E-ydintä, joita ohjastaa uusi Thread Director -yksikkö. Thread Director tarkkailee käskyvirtaa yhtiön mukaan nanosekuntitarkkuudella ja antaa tuettuille käyttöjärjestelmille palautetta tehtävien skeduloinnin optimoimiseksi. Thread Director ohjaa käskyjä P- ja E-ytimille paitsi kuorman mukaan, myös esimerkiksi prosessorin lämpötilan ja asetettujen tehonkulutusasetusten mukaan. Kunkin P-ytimen rinnalla on 1,25 Mt omaa L2-välimuistia, kun neljä E-ydintä jakaa yhteisen L2-välimuistin. L3-tason välimuistia on parhaimmillaan 30 Mt ja se on sekä P- että E-ydinten käytettävissä.

Ensimmäisessä aallossa Intel julkaisee vain kerroinlukottomat K-mallit uusista prosessoreista. Mukana ovat Core i5-12600K, i7-12700K ja i9-12900K, sekä F-versiot kustakin prosessorista ilman integroitua grafiikkaohjainta. Core i5 -malleissa on käytössä kuusi P-ydintä ja neljä E-ydintä, eli se kykenee suorittamaan samanaikaisesti 16 säiettä, kun i7-mallissa on kahdeksan P- ja neljä E-ydintä ja i9-mallissa täydet kahdeksan kumpiakin ytimiä. Core i7 kykenee siis suorittamaan samanaikaisesti 20 ja i9 24 säiettä. Ydinkonfiguraatioiden ohella mallien välillä on eroa esimerkiksi L3-välimuistissa ja TDP-arvoissa. Löydät kunkin prosessorin tarkemmat tiedot yllä olevasta taulukosta.

Muita uudistuksia 12. sukupolven Core -prosessoreissa ovat esimerkiksi tuki DDR5-4800-muisteille, 16 PCI Express 5.0 -väylälle, kahdeksan DMI 4.0 -linjaa piirisarjalle, parannellut ylikellotusominaisuudet sekä paranneltu Xe-arkkitehtuuriin perustuva UHD Graphics -grafiikkaohjain. Piirisarjan puolelta uutta on parhaimmillaan 12 PCI Express 4.0 -väylää, integroidut 2,5 Gbps:n verkko-ohjain ja Wi-Fi 6E -tuki, uusi Volume Management Device PCIe-laitteiden helpompaan hallintaan sekä lisää USB 3.2 Gen 2×2 -liitäntöjä. Myös Rapid Storage Technology ja Optane-tuki ovat kokeneet tarkemmin määrittelemättömiä päivityksiä.

Suorituskyvyssä Intel vertailee uutta lippulaivaa Core i9-12900K sekä omaan edeltävän sukupolven Core i9-11900K:hon että AMD:n Ryzen 9 5950X:ään. Yhtiön omien testien mukaan uusi i9-12900K voittaa i9-11900K lähes kaikissa peleissä ja parhaimmillaan ero kohoaa liki 50 %:iin, mutta Ryzen onnistuu viemään Shadow of the Tomb Raiderin nimiinsä ja olemaan yhtä suorituskykyinen Crysis Remasteredissa. Muut testatut pelit i9-12900K vie myös Ryzeniin verrattuna 8-30% erolla. Sisällöntuotannossa uusi i9-12900K peittoaa i9-11900K:n PugetBenchin Premiere Pro -testissä 32 %:n erolla, PugetBenchin Lightroom Classic -testissä 36 %:n erolla ja Adove After Effects Pulse -testissä 100 %:n erolla.

Päivitys: Intelin suorituskykytestit Ryzeniä vastaan on ajettu ilman päivityksiä, jotka korjasivat Windows 11:llä esiintyneet ongelmat kasvaneiden L3-viiveiden ja ”suositeltu ydin” -järjestelmän kanssa.

