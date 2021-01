Intel esitteli 11. sukupolven Core S -sarjan suorituskykyä ja ominaisuuksia (Rocket Lake)

Intelin mukaan sen tuleva Core i9-11900K voittaa AMD:n Ryzen 9 5900X:n pelikäytössä 1080p-resoluutiolla 2 - 8 %:n marginaalilla.

Intel on esitellyt tänään CES-messuilla odotetusti uusia prosessoreita. Tarjolla olleista Alder-, Ice-, Rocket- ja Tiger Lake -prosessoreista kenties mielenkiintoisimpia ovat työpöytäkäyttöön suunnatut Rocket Lake -prosessorit.

Intelin Rocket Lake -prosessorit tullaan tuntemaan markkinoilla odotetusti 11. sukupolven Core S -sarjana. Sirun sisältä löytyy lukuisten Skylake-päivitysten jälkeen viimeinkin uuteen arkkitehtuuriin perustuvat Cypress Cove- eli 14 nanometrin prosessille sovitetut Sunny Cove -ytimet ja Xe-arkkitehtuuriin perustuva grafiikkaohjain. Intelin mukaan uusi arkkitehtuuri parantaa prosessorin IPC:tä parhaimmillaan 19 %. Uuden arkkitehtuurin mukana tulevat myös tuki AVX-512-laajennoksille ja Intel DLBoost -teknologialle.

Intelin valikoiduille medioille antaman ennakkokatsauksen mukaan Core i9-11900K tulee olemaan odotetusti 8-ytiminen ja se kykenee Hyper-threading-SMT-teknologian avulla suorittamaan samanaikaisesti 16 säiettä. Prosessorin maksimi Boost-kellotaajuudet ovat Themal Velocity Boost -teknologian avulla yhdellä ytimellä 5,3 ja kaikilla ytimillä 4,8 GHz. Prosessorin TDP- ja PL1-arvo on 125 wattia ja Turbo-kellotaajuuksien PL2-arvo 250 wattia. Turbo voi toimia yhtämittaisesti enimmillään 56 sekuntia.

Prosessorin muistiohjainta on terästetty ja nyt myös Intel tukee virallisesti DDR4-3200-nopeutta. Xe-arkkitehtuuriin perustuvan UHD Graphics -grafiikkaohjaimen luvataan tarjoavan 50 % aiempaa parempaa suorituskykyä, aina toiminnassa olevan Intel Quikc Sync Video -tuen sekä AV1-purkuominaisuudet.

Heti uuden ydinarkkitehtuurin jälkeen kenties odotetuin Rocket Laken uusi ominaisuus on tuki PCI Express 4.0 -väylille. Lisäksi PCIe-kaistojen määrää kasvatettiin neljällä 20 kaistaan, joten nyt myös Intelillä riittää kaistat näytönohjaimen lisäksi yhdelle M.2-SSD-asemalle suoraan prosessoriin kytkettynä. Lisäväylien hyödyntäminen vaatii prosessorin tueksi 500-sarjan piirisarjaan perustuvan emolevyn.

Aiemmin uutisoitiin, että Rocket Lake -prosessorit tulevat toimimaan myös 400-sarjan emolevyillä. Tämä pitää edelleen paikkansa, mutta vain osittain: Rocket Laket toimivat H470-, Q470- ja Z490-piirisarjoilla, mutta ei H410- tai B460-piirisarjoilla. PCI Express 4.0 -tuki toimii niillä 400-sarjan emolevyillä, joille niiden valmistajat ovat PCIe4-tuen luvanneet. Rocket Laken 20 PCIe 4.0 -kaistan hyödyntäminen vaatii kuitenkin 500-sarjan emolevyn. Yhden suoraan prosessoriin kytketyn M.2-liitännän lisäksi 500-sarjan emolevyt tukevat USB 3.2 Gen 2×2 (20G) -liitäntöjä ja 8-kaistaista DMI-väylää prosessorin ja piirisarjan välillä.

Monia kiinnostavan pelisuorituskyvyn suhteen julkisessa diapaketissa on vain yksi asiaan liittyvä dia. Dian mukaan Core i9-11900K saavuttaa Metro Exodus -pelillä 1080p-resoluutiolla sekalaisin asetuksin 156,54 FPS:n keskimääräisen suorituskyvyn, kun Ryzen 9 5900X jää 147,43 FPS:ään. Valikoiduille medioille jaetussa diapaketissa on kuitenkin tietoa enemänkin. Samalla verrokkiparilla Intel on omien sanojensa mukaan 2 – 8 % nopeampi kuin AMD sekalaisella valikoimalla pelejä ja asetuksia 1080p-resoluutiolla. Löydät pelien nimet asetuksineen yllä olevasta diasta.

Lähteet: Intel, Anandtech, Tom’s Hardware