Thermaltake julkaisi The Tower 100 -mini-ITX-tornikotelon

Thermaltaken kotelossa emolevykelkka on käännetty 90 astetta normaalista, minkä myötä tornimallisen kotelon on helppo tukea pitkiä näytönohjaimia.

Thermaltake on aloittanut oman osuutensa CES-messuista kotelouutuudella. The Tower 100 -nimen saanut kotelo lupaa tarjota käyttäjälle rutkasti tilaa pienellä pinta-alalla.

The Tower 100 -kotelo on nimensä mukaisesti tornimallinen kotelo, mutta mini-ITX-kokoluokalle suunniteltuna se vaatii alleen vain vähän tilaa. Kotelo on vain 266 millimetriä leveä ja syvä, mutta korkeutta sillä on liki 463 mm. Kotelon kolmelta kyljeltä löytyy karkaistu lasipaneeli, mutta sivuilla osa leveydestä on pyhitetty ilmanvaihdolle. Kotelossa on panostettu myös pölynsuodatukseen magneettisten suodattimien avulla.

Emolevy asennetaan koteloon 90 astetta käännettynä, mikä mahdollistaa pitkienkin näytönohjainten hyödyntämisen kotelossa. Selkeimpänä miinuksena kotelo tukee vain yhtä 120 mm:n jäähdytintä katossa.

Thermaltake The Tower 100:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 266 x 462,8 x 266 mm (L, K, S), tilavuus 32,75 litraa

Paino: 6,1 kg

Materiaali: SPCC teräs, karkaistu lasi

Etupaneelin liitännät: USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, mikrofoni- ja kuulokeliittimet

Yhteensopivat emolevyt: Mini-ITX

Levypaikat: 2 x 2,5”, ilman takatuuletinta 2x 3,5”

Laajennuskorttipaikkoja: 2

Näytönohjaimen maksimimitat: pituus 330 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 190 mm

Virtalähdepaikka: ATX (max. pituus 180 mm)

Tuulettimet: 120 mm tuulettimet katossa ja takana (120x120x25mm, 1000 RPM, 16 dBA)

Tuuletinpaikat: Katossa 120 / 140 mm, takapaneelissa 120 / 140 mm, virtalähdesuojassa 120 / 140 mm

Jäähdytinpaikat: 120 mm katossa

The Tower 100 -kotelo saapuu myyntiin sekä mustana että valkoisena Snow-versiona. Yhtiö tulee ilmoittamaan sen tarkemman myyntiintulopäivän ja hinnan lähempänä julkaisua, mutta ainakin Pohjois-Amerikkaan koteloita odotellaan vielä tämän kuun aikana.

Lähde: Thermaltake