Intel esitteli Arc-näytönohjaimille kehitettyjä peliteknologioita

XeGTAO tuo Ground Truth Ambient Occlusion -teknologian peleihin Intelille optimoituna, XeSS lupaa skaalata kuvan korkeammille resoluutioille hyvällä laadulla ja OpenVINO tuo tekoälyn pelinkehittäjien hyppysiin.

Intel piti viime viikon lopulla Intel Innovation -tapahtuman. Tapahtumassa julkistettiin virallisesti kerroinlukottomat versiot yhtiön 12. sukupolven Core -prosessoreista, mutta se ei jäänyt tapahtuman ainoaksi anniksi.

Intel tulee julkaisemaan uudet pelikäyttöön suunnatut Arc-näytönohjaimet ensi vuoden alkumetreillä. Uuden Arc-brändätyt näytönohjaimet perustuvat Xe-HPG-arkkitehtuuriin ja Alchemist-siruihin. TSMC:n N6-prosessilla valmistettavia Alchemist siruja on kaksi, mutta ainakin järeämpää tullaan käyttämään useassa eri konfiguraatiossa.

Järeämmässä DG2-512-nimellä aiemmin tunnetussa piirissä on yhteensä 32 Xe-ydintä, joista kukin sisältää 16 vektoriyksikköä ja 16 XMX-matriisilaskinta (Xe Matrix eXtensions). Käytännössä tämä tarkoittaa koko piirille yhteensä 4096 varjostinyksikköä. Pienempi piiri tunnettiin nimellä DG-128 ja sisältää kahdeksan Xe-ydintä. Voit tutustua Xe-arkkitehtuuriin tarkemmin aiemmassa uutisessamme.

AMD:n ja NVIDIAn tapaan myös Intel tuo omia teknologioitaan vaihtoehdoiksi tutuille ratkaisuille, luonnollisesti omille tuotteilleen optimoituina. Intel Innovation -tapahtumassa esiteltiinkin ensimmäistä kertaa XeGTAO- eli Ground Truth Ambient Occlusion -teknologia. GTAO:n kerrotaan olevan erittäin korkealaatuinen ja tukevan Temporal De-noising -teknologiaa, jolla häiriöitä voidaan suodattaa useamman ruudun tietojen pohjalta. XeGTAO on avointa lähdekoodia, mutta oletuksena optimoitu luonnollisesti yhtiön omalle arkkitehtuurille.

XeSS on Intelin tuleva kilpailija skaalausteknologioiden markkinoille. DLSS:n kaltaisesti toimiva skaalausteknologia on optimoitu Intelin XMX-yksiköille, mutta yhtiö tuo siitä myös kaikilla DP4A-käskyjä tukevilla näytönohjaimilla toimivan version. Intel Innovation tapahtumassa teknologia nähtiin ensimmäistä kertaa käytössä, mutta valitettavasti häviöllisten videonpakkausteknologioiden vuoksi sen laadusta on mahdotonta tässä vaiheessa kommentoida suuntaan tai toiseen.

OpenVINO on puolestaan Intelin kokoelma teknologioita ja työkaluja tekoälyä hyödyntävien tehtävien optimointiin. Yhtiön mukaan XMX-yksiköille optimoitu työkalupaketti tuo tekoälyyn ja koneoppimiseen perustuvia teknologioita helpommin peleihinsä. Yhtenä mielenkiintoisena esimerkkinä yhtiö esitteli tekoälyn hyödyntämistä hahmojen ja objektien tunnistamiseen, jolloin esimerkiksi NPC-hahmot (Non-Player Character) voivat tunnistaa aiempaa realistisemmin kohteita pelissä.

Xe-arkkitehtuurista kuultiin uutisia lisäksi Itse tapahtuman ulkopuolelta, kun Raja Koduri kertoi uutisia alun perin palvelimiin ja datakeskuksiin suunnatusta Xe-HP-arkkitehtuurista. Kodurin mukaan Xe-HP-arkkitehtuuri on nyt kuopattu virallisesti sen johdannaisten Xe-HPG:n ja Xe-HPC:n tieltä. Toistaiseksi ei ole tiedossa, tuleeko yhtiö tuomaan Xe-HPC:sta kevyempiäkin variantteja. Tällä hetkellä yhtiö on varmistanut Xe-HPC:lle järeän Ponte Vecchion sekä sen ominaisuuden puolittavan version. Xe-HP-sirut valmistettiin Intelin omalla 10 nanometrin valmistusprosessilla, mutta valmistetut piirit jäävät ohjelmistonkehittäjien työkaluiksi.

Lähde: Intel