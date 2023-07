Intel esitteli uusia x86-laajennoksia, AVX-512 jää sivuun

Uusien laajennosten myötä Intel aikoo myös saada yhdistettyä P- ja E-ytimien käskykannat yhteneviksi, mutta siihen on vielä hetki matkaa taivallettavaksi.

Intelin AVX-512-laajennokset (Advanced Vector eXtensions) ovat olleet varsinainen sotku jo vuosia; eri prosessoreiden tuki sen ominaisuuksille on vaihdellut sukupolvesta toiseen ja lopulta se on tiputettu kuluttajapuolelta kokonaan pois, vaikka prosessoreissa tiettävästi itse toiminnallisuus edelleen olisikin.

Intelin nykyisten kuluttajaprosessoreiden tuki AVX-512-laajennoksille on kytketty kokonaan pois käytöstä, koska E-ytimet eivät tue ominaisuutta lainkaan. Nyt yhtiö on julkaissut kolme uutta päivitystä x86-laajennoksiinsa, joiden päämääränä on muun muassa yhtenäistää P- ja E-ytimien laajennostuki samalle tasolle. Samassa yhteydessä heitetään käytännössä hyvästit AVX-512:lle, sillä siihen ei tulla lisäämään enää uusia ominaisuuksia.

Ensimmäinen uusista laajennoksista Intel Advanced Performance Extensions eli APX. APX:n myötä Intel tulee kaksinkertaistamaan yleisrekistereiden (GPR, General Purpose Register) määrän, mikä mahdollistaa luonnollisesti aiempaa suuremman määrän arvoja tallennettuna rekistereihin. Se puolestaan vähentää tarvetta selvästi hitaammille load- ja store-funktioille ja sen myötä vähentää myös tehonkulutusta. APX-tuella käännetyssä koodissa voi olla yhtiön mukaan jopa 10 % vähemmän load ja 20 % vähemmän store-käskyjä, kuin perinteisessä. Ensimmäisiä APX-tuellisia prosessoreita odotetaan markkinoille 2024.

AVX-puolelle saadaan taakse jätetyn AVX-512:n korvaajaksi AVX10, joka saapuu markkinoille kahdessa vaiheessa. Ensin saapuu AVX10.1, jota tuetaan vain P-ytimiä sisältävissä Xeon-prosessoreissa. AVX10.1:tä kuvataankin lähinnä ensiaskeleeksi kohti AVX10.2:ta eli ”oikeaa AVX10:iä”, joka tulee olemaan tuettu sekä P- että E-ytimillä. Kummankin AVX10-version kohdalla tuki 512-bittisille luvuille on vapaaehtoista. AVX tulee myös selkeyttämään tukiviidakkoa selkeällä ”versionumeroinnilla”, jossa tietty versio tukee tiettyjä ominaisuuksia. AVX-512:n kohdalla pelkkä nimi ei kertonut vielä mitään, sillä eri prosessoreiden tukemat AVX-512-laajennokset vaihtelivat merkittävästi eri mallien välillä.

