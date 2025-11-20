Panther Lake -prosessorit on suunnattu pääasiassa kannettaviin, kun työpöydälle odotetaan päivitysversioita Arrow Lake -prosessoreista.

Intel julkisti Panther Lake –arkkitehtuurin lokakuun alkupuolella ja kertoi samalla, että prosessorit saapuisivat myyntiin vuoden lopulla ja isommissa määrin alkuvuodesta. Nyt yhtiö on kertonut virallisen julkaisutapahtuman olevan CES 2026 –messuilla.

Intel pitää CES 2026 –messuilla Las Vegasissa tiistaina 6. tammikuuta kello 01:00 yöllä Suomen aikaa Core Ultra Series 3- eli Panther Lake –prosessoreiden virallisen julkaisutilaisuuden. Livenä netissäkin lähetettävän tapahtuman isännöi yhtiön Client Computing Groupin johtaja Jim Johnson.

Panther Lake –prosessorit on suunnattu ensisijaisesti kannettaviin ja niistä tulee saataville ainakin näillä näkymin kolme eri sirukonfiguraatiota: 8-ytiminen (4 Cougar Cove P-ydintä ja 4 Darkmont LP-E-ydintä) neljän Xe3-ytimen grafiikkaohjaimella, 16-ytiminen (4 Cougar Cove P-ydintä, 8 Darkmont E-ydintä, 4 Darkmont LP-E-ydintä) neljän Xe3-ytimen grafiikkaohjaimella ja 16-ytiminen (4 Cougar Cove P-ydintä, 8 Darkmont E-ydintä, 4 Darkmont LP-E-ydintä) 12 Xe3-ytimen grafiikkaohjaimella.

Ainakin prosessoriytimet sisältävä siru valmistetaan Intel 18A –valmistusprosessilla, jossa on käytössä Gate-All-Around-tyyppiset RibbonFET-transistorit ja virransyötön transistorin takapuolelle siirtävä PowerVia-teknologia. Voit tutustua piireihin tarkemmin aiemmassa uutisessamme.

Lähde: Intel