Intelin 12. sukupolven P-sarja on varustettu parhaimmillaan kuudella P- ja kahdeksalla E-ytimellä, kun U-sarjassa on käytössä maksimissaan kaksi P- ja kahdeksan E-ydintä.

Intel esitteli ja julkaisi ensimmäiset 12. sukupolven Alder Lake -mobiiliprosessorinsa CES-messuilla vuoden alussa. Nyt vuorossa ovat vähävirtaisempiin kannettaviin suunnatut Alder Lake-P- ja U-sarjojen mobiiliprosessorit. P-sarjan prosessorit 28 watin TDP-arvolla

Intelin Alder Lake -mobiiliprosessoreissa on käytössä kaksi sirua, H-versioistakin tuttu 6P+8E-ytimen siru sekä pienempi 2P+8E-ytimen siru. Kummastakin löytyy prosessoriydinten rinnalta yhtiön järein 96 EU-yksikön integroitu Xe-LP-grafiikkaohjain. Prosessorit tukevat DDR4-, LPDDR4X-, DDR5- ja LPDDR5-muisteja. Löydät prosessoreiden tarkemmat ominaisuudet yllä olevista taulukoista. U-sarjaan kuuluu Core-malliston lisäksi myös edullisimmat Celeron- ja Pentium-mallit, joissa on käytössä yksi P- ja neljä E-ydintä kussakin. Pentiumissa on tuettuna Hyper-threading SMT-teknologia, jonka myötä se voi ajaa P-ytimellä kahta samanaikaista säiettä, mutta Celeronista sekin on jätetty pois päältä.

Vaikka Alder Lakeissa on edelleen mukana erillinen piirisarja, se on integroitu sekä P- että U-sarjassa samaan paketointiin prosessorisirun kanssa. Piirisarja on vastuussa mm. verkkoyhteyksistä ja useista lisäliitännöistä. Huomionarvoista on, että PCI Express -tuki on rajoitettu 4.0:aan ja sitä on saatavilla paketoinnista riippuen joko 1×4 tai 2×4 linjaa, eli ne on käytännössä pyhitetty NVMe-SSD-asemille.

Prosessorisuorituskyvyn osalta Intel kertoo Core i7-1280P:n peittoavan viime sukupolven Core i7-1195G7:n selvästi. Blenderissä renderöintinopeus on tippunut noin puoleen aiemmasta, WebXPRT 4 -testissä pisteet nousivat 17 % ja PugetBenchin Photoshop-rutiinissa 30 %. CrossMarkissa suorituskyky nousi yleisarvosanan osalta 20 %, Productivity-testeissä 12 %, Creativity-testeissä 27 % ja Responsiveness-testeissä 22 %. Osassa dioja on mukana myös U-sarjan i7-1265U, mutta sille ei anneta minkäänlaisia lukuja palkkien seuraksi.

Grafiikkasuorituskyvystä ei ole saatavilla mitään vertailudataa, mutta suorituskykylukemia sentään saatiin. Kaikissa P- ja U-sarjan prosessoreissa on fyysisesti 96 EU-yksikön grafiikkaohjain, mutta täysi iGPU on käytössä vain Core i7 -malleissa. Core i5 -mallistossa on aktiivisena 80 EU-yksikköä ja i3-mallistossa 64. Pentium- ja Celeron-prosessoreissa on käytössä vain puolet yksiköistä eli 48 Execution Unitia.

Ensimmäiset 12. sukupolven Core-P- ja Core-U-sarjojen prosessoreita hyödyntävät kannettavat saapuvat markkinoille maaliskuun aikana.

Lähde: Intel