9to5Google: Pixel 6 -puhelimiin Googlen oma Whitechapel-järjestelmäpiiri

9to5Googlen näkemien dokumenttien valossa Google olisi kehittämässä omaa järjestelmäpiiriänsä yhteistyössä Samsungin kanssa.

Viime syksynä Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai kertoi yrityksen tehneen syvempiä investointeja rautapuoleen vuodelle 2021. Näiden panostusten uskottiin viittaavan siihen, että mobiilijätti olisi kenties kehittämässä omaa järjestelmäpiiriään koodinimellä Whitechapel. Nyt 9to5Google kertoo nähneensä dokumentaatioita, joiden mukaan kyseinen järjestelmäpiiri olisi tulossa ulos syksyn 2021 Pixel-puhelimiin.

Ensimmäisen kerran Googlen omasta järjestelmäpiiristä huhuttiin vuoden 2020 alussa, jolloin Whitechapelin odotettiin olevan valmistajan oma järjestelmäpiiri Pixel-puhelimille ja Chromebookeille samaan tapaan kuin Applen ARM-piirit ovat nykyisin käytössä niin iPhoneissa ja iPadeissä kuin myös Mac-tietokoneissakin. Googlen uskottiin tekevän piiriä yhteistyössä Samsungin kanssa, joka on ennestään tunnettu omista Exynos-piireistään.

9to5Googlen näkemässä dokumentaatiossa Whitechapeliin viitataan yhdessä Slider-koodinimen kanssa. Slideriin 9to5Google on löytänyt viittauksia myös Google Camera -sovelluksessa. Sivuston päätelmien mukaan Slider on alusta ensimmäiselle Whitechapel-järjestelmäpiirille. Googlen sisäisessä viestinnässä piiriin on 9to5Googlen mukaan viitattu nimellä GS101, joka voisi olla lyhenne sanoista Google Silicon.

Sivusto on saanut liitettyä kuviot myös Samsungiin, sillä Slideriin liittyvissä yhteyksissä on puhuttu myös yhtiöstä sekä sen Exynos-järjestelmäpiireistä. Viittausten mukaan Whitechapel-järjestelmäpiiri oltaisiin kenties toteuttamassa Samsung Semiconductorin SLSI-divisioonassa (system large-scale intergration), minkä myötä Googlen piiri saattaisi jakaa yhtäläisyyksiä Exynoseihin.

Ensimmäiset Slider-alustaa käyttävät puhelimet kulkevat 9to5Googlen lähteiden mukaan koodinimillä Raven ja Oriole. Molemmat koodinimet ovat vuotaneet julki jo viime vuonna ja puhelinten odotetaan tulevan ulos kuluvan vuoden syksyllä.

Google ei ole suostunut kommentoimaan uutista 9to5Googlelle.

Lähde: 9to5Google