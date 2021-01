Video: Miksi näytönohjainten hinnat nousee?

Käymme läpi videolla, miksi uusien GeForce-j Radeon-näytönohjaimien saatavuus on heikko ja miksi hinnat nousee.

Uusien GeForce RTX 30- ja Radeon RX 6000 -sarjan näytönohjaimien saatavuus on ollut julkaisusta lähtien heikko ja hinnat nousivat viime vuonna tasaiseen tahtiin. Nyt varsinkin GeForce-näytönohjaimien hinnat ovat pompanneet reilusti ylöspäin.

Ensisijaisesti taustalla on näytönohjainten heikko saatavuus ja massiivinen kysyntä, mutta suurin syy on näytönohjainvalmistajien tänä vuonna useampaan otteeseen nostamat hinnat. Jälleenmyyjien on pakko reagoida valmistajien hinnankorotuksiin puolestaan nostamalla omia hintojaan. Taustalla ovat grafiikkapiirien sekä useiden muiden komponenttien kuten muistipiirien ja ohjainpiirien heikko saatavuus. Lisäksi rahtikulut ovat nousseet rajusti ja esimerkiksi konteista on huutava pula, joka pahenee jatkuvasti ja nostaa hintoja entisestään.

Valitettavasti tällä hetkellä valoa ei näy tunnelin päässä ja tilanne jatkuu todennäköisesti vielä pitkään kohti kesää ja syksyä.

