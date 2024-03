Asus julkaisi Zenfone 11 Ultra -lippulaivaälypuhelimensa

Uusi Zenfone 11 Ultra on varustettu muun muassa Snapdragon 8 Gen 3 -järjestelmäpiirillä, 50 megapikselin pääkameralla ja 5500 milliampeeritunnin akulla ja sen suositushinta alkaa 1090 eurosta.

Taiwanilainen elektroniikkajätti Asus on julkaissut älypuhelinmallistoonsa odotetusti uuden Zenfone 11 Ultra -lippulaivamallin. Uutuus tarjoilee esimerkiksi suurikokoista AMOLED-näyttöä, kilpailukykyistä akkukestoa ja tietenkin tekoälyominaisuuksia. Myös kierrätysmateriaaleihin on panostettu, sillä puhelimen kehys on valmistettu täysin kierrätetystä alumiinista ja näytöstä noin viidesosa on kierrätettyä lasia.

Zenfone 11 Ultra on muistin ja tallennustilan osalta saatavilla kahdella eri konfiguraatiolla, jotka ovat 12 / 256 ja 16 / 512 gigatavua. Puhelin hyödyntää LPDDR5X-muistia ja UFS 4.0 -tallennustilaa. Järjestelmäpiiri on lippulaivatason Snapdragon 8 Gen 3 ja näyttö suurehko 6,78-tuumainen AMOLED, jonka mukautuva virkistystaajuus on 1–120 hertsiä, mutta pelaamisessa virkistystaajuus voidaan nostaa jopa 144 hertsiin. Puhelimen akku on kapasiteetiltaan 5500 milliampeerituntia ja tukee 65 watin pikalatausta, ja Qi-standardin mukaisen langattoman latauksen maksimiteho on 15 W. Laturia ei puhelimen mukana toimiteta, mutta USB-C-kaapeli sisältyy pakkaukseen. Yhteyksien puolesta Zenfone 11 Ultra tukee uusinta Wi-Fi 7:ää sekä Bluetooth 5.4:ää.

Puhelimen kameramoduulin pääkamerassa on Sonyn 50 megapikselin IMX890-sensori, joka on varustettu optisella kuvanvakautuksella. 13 MP:n ultralaajakulmakameran sensorin kulma on 120 astetta ja kolmannessa kamerassa on 32 MP:n sensori kolminkertaisella optisella zoomilla ja niin ikään optisella kuvanvakautuksella. Etukamerassa on 32 MP:n RGBW-sensori, mutta lopulliset kuvat ovat tarkkuudeltaan 8 MP pikselien yhdistämistekniikalla (pixel binning). Videokuvaus on tarkimmillaan 8K-laatuista 24 ruudun sekuntinopeudella. 4K- ja FHD-videokuvauksen ruudunpäivitysnopeus on joko 60 tai 30 fps (frames per second).

Tekoälyominaisuuksia, joita Zenfone 11 Ultra hyödyntää, ovat muun muassa AI Wallpaper, AI Call Translator ja AI Transcript. AI Wallpaper on taustakuvasovellus, jolla voi luoda komentojen avulla haluamansa taustakuvan puhelimeen. AI Call Translator kääntää nimensä mukaisesti puheluita reaaliajassa, jolloin erikieliset henkilöt voivat soittaa toisilleen omalla äidinkielellään. AI Transcript kykenee reaaliaikaisesti puhtaaksikirjoittamaan nauhurisovelluksella äänitettyä puhetta. Mainittakoon, että Asuksen mukaan uudet tekoälyominaisuudet ovat tulossa saataville vasta tulevissa ohjelmistopäivityksissä.

Zenfone 11 Ultran tekniset tiedot:

Ulkomitat: 163,8 × 76,8 × 8,9 mm

Paino: 225 g

Näyttö: 6,78” LTPO AMOLED, Full HD+, 1–144 Hz

Järjestelmäpiiri: Snapdragon 8 Gen 3

RAM-muisti: 12 tai 16 Gt, LPDDR5X

Tallennustila: 256 tai 512 Gt, UFS 4.0

Kolmoistakakamera: Pääkamera: Sony IMX890, 50 MP, OIS Ultralaajakulmakamera: 13 MP, 120°, f2.2 Telekamera: 32 MP, 3x optinen zoom, f2.4, OIS

Etukamera: 32 MP (valokuvat 8 MP pikseleiden yhdistämistekniikalla)

Akku: 5500 mAh, 65 W:n lataus

Wi-Fi: 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n

Bluetooth 5.4

Android 14 2 suurta Android-päivitystä ja 4 vuoden tietoturvakorjaukset



Zenfone 11 Ultra on saatavilla neljässä eri värissä, jotka ovat ”Skyline Blue”, ”Eternal Black”, ”Misty Grey” ja ”Desert Sand”. Puhelin on ennakkotilattavissa Asukselta ja toimitukset ajoittuvat kuunvaihteen tienoille. Suositushinnat ovat 1090 euroa 12 / 256 gigatavun mallille ja 1190 euroa 16 / 512 gigatavun mallille. Kalliimmalle mallille on kuitenkin julkaisutarjous, joka laskee myös sen hinnan 1090 euroon.

Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivu