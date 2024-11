Lunar Laken integroituun Xe2-grafiikkaohjaimeen keskittyneeseen videoon oltiin saatu mukaan myös kiusoittelu pian julkaistavista Battlemage-erillisnäytönohjaimista.

Intelin näytönohjainten ympärillä käyvä pöhinä on kiihtynyt kiihtymistään onnistuneesti vuotolähteiden silmiltä piiloissa vietetyn syksyn jäljiltä. Nyt yhtiön Tom Petersen on julkaissut uuden Architecture All Access -videon Intel Core Ultra 200V- eli Lunar Lake -prosessoreiden Xe2-grafiikkaohjaimesta. Oman osansa sai loppuun myös tulevat Battlemage-erillisnäytönohjaimet.

Videolla käydään läpi grafiikkaohjaimen toiminta peleissä hyvin korkealla tasolla yksinkertaistaen, mutta mukaan on mahtunut myös mielenkiintoisia yksityiskohtia. Videolla käydään pikaisesti läpi rasteroinnin, säteenseurannan ja hybridirenderöinnin periaatteet ja sen jälkeen tarkastellaan tarkemmin, miten mikäkin renderöinnin vaihe rasittaa grafiikkaohjainta. Videolla käydään läpi myös Xe2-arkkitehtuurissa tehtyjä muutoksia aiempaan nähden, kuten kolmeen traversal-liukuhihnaan ja kahteen triangle intersection -yksikköön siirtyminen per RT-ydin. XMX-matriisimurskaimet ovat niin ikään nyt osana kaikkia Xe2-näytönohjainia, mukaan lukien Lunar Laken integroitu versio.

XeSS-skaalainta on myös päivitetty Xe2:ta silmällä pitäen ja sen toiminnallisuuteen vaaditut kernelit on integroitu suoraan osaksi grafiikkaohjainta. Se on optimoitu paitsi Xe2:n Xe-ytimille, myös raskaamman väännön XMX-ytimille. Tehonkulutuksen optimointiin mukana on myös uusi XeSS Liteksi sisäisesti kutsuttu kerneli, joka on optimoitu energiatehokkuudelle.

Petersenin mukaan Xe2:n päivitykset Lunar Lakessa takaavat kaikkien pelien toimivan suoraan, jonka lisäksi suorituskyky paranee yleisesti noin 25 % aiempaan sukupolveen verrattuna ja joissain tapauksissa jopa 50 %. XeSS puolestaan parantaa suorituskykyä vielä 30-60 % lisää.

Videon loppuun Petersen kiusoitteli vielä tulevilla Battlemage-näytönohjaimilla. VideoCardzin mukaan näytönohjaimet tullaan julkistamaan 3. joulukuuta ja arvostelut Intelin omista ”Limited Edition” -referenssimalleista olisivat luvassa 12. joulukuuta kolmansien osapuolten versioiden seuratessa perässä 13. joulukuuta.