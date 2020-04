Intel julkisti 10. sukupolven Core H -sarjan prosessorit kannettaviin (Comet Lake-H)

Uuden Thermal Velocity Boost -teknologian avulla 10. sukupolven Core i9-10980HK voi saavuttaa parhaimmillaan 5,3 GHz:n kellotaajuuden.

Uutisoimme eilen Intelin vuotaneista Comet Lake-H -sarjan dioista ja ominaisuuksista. Tänään yhtiö on julkistanut uudet 10. sukupolven Core H -sarjan prosessorit virallisesti.

Kuten jo eilisestä vuodosta tiedettiin, yhtiön Core H -sarjan lippulaivamalli on kerroinlukoton 8-ytiminen Core i9-10980HK, jonka kellotaajuus voi nousta uuden Thermal Velocity Boost -teknologian avulla parhaimmillaan 5,3 GHz:iin. Core i7-10850H -mallin kohdalla mainittu osittain kerroinlukottomuus on mielenkiintoinen ratkaisu, jossa kaksi kuudesta ytimestä ovat kerroinlukottomia ja loput lukittuja.

Intelin nimeämislogiikka uusissa 10. sukupolven prosessoreissa on vähintään erikoinen. Loogisen ydin/säie-konfiguraation määrittelemän jaottelun sijasta sekä Core i7-10875H että i9-10980HK -mallit ovat 8-ytimisiä ja tukevat Hyper-Threading-SMT-teknologian avulla 16 säiettä, mutta i7-10850H ja i7-10750H ovat vain 6-ytimisiä ja tukevat 12 säiettä. Core i5 -sarjassa sekä i5-10400H että i5-10300H ovat neliytimisiä ja tukevat kahdeksaa säiettä. Löydät kaikki mallien oleellisimmat tiedot yllä olevasta diasta.

HardwareLuxx-sivuston Andreas Schilling on tarkemmin, mistä Thermal Velocity Boost -teknologiassa on kyse. Core i7- ja i9 -sarjojen tukema Thermal Velocity Boost on uusi Boost-tila, mikä nostaa kellotaajuutta normaalista 5,1 GHz:n Boost-tasosta 200 megahertsillä kun prosessorin lämpötila on 65 astetta tai alle ja 100 MHz:llä jos se on 65 – 85 astetta. Thermal Velocity Boost -tilassa käytetään prosessorin PL2-tilaa, jolloin TDP-arvo on oletuksena 107 wattia ja maksimissaan 135 wattia. PL2-tila voi olla yhtäjaksoisesti käytössä Intelin määrittelemänä 56 sekuntia. Lukuja voidaan pitää varsin korkeina, kun prosessoreiden virallinen TDP-arvo on 45 wattia ja käyttökohde kannettavat tietokoneet.

Prosessoreissa käytetään aiemmista 10. sukupolven prosessoreista tuttua 400-sarjan mobiilipiirisarjaa, joka tarjoaa muun muassa tuen Intelin CNVi-väyläiselle Wi-Fi 6 -ohjaimelle sekä Thunderbolt 3 -ohjaimille.

Lähde: Intel