Intel julkisti NUC 13 Extreme -pelitietokoneen

NUC 13 Extremen Compute Unit -yksikkö on varustettu Intelin 13. sukupolven Core -sarjan työpöytäprosessoreilla.

Intel on julkistanut uuden Raptor Canyon -koodinimellä kulkevan Nuc 13 Extreme-pelitietokoneen, joka mahdollistaa täysikokoisten näytönohjainten käyttämisen aiemmista Extreme-malleista tuttuun tapaan erillisten NUC Compute Element -yksiköiden kanssa. Kuten jo aiemmin TwitchCon-tapahtumassa esitellystä laitteesta havaittiin on NUC 13 Extreme selvästi aiempia NUC Extreme -malleja suurikokoisempi. Lisäksi kotelosta on poistettu malliston aiemmista malleista löytynyt pääkallologo.

Uutuusmallin kotelon tarkat mitat ovat 129 x 318 x 337 mm (L x K x S). Compute Element -yksikkö sijoittuu aiemmasta malleista poiketen näytönohjaimen yläpuolelle. Tämän myötä NUC Extremen kotelo on kasvanut ulkomitoiltaan, mutta uutena ominaisuutena se mahduttaa sisäänsä jopa kolmen korttipaikan korkuiset näytönohjaimet. Lisäksi Compute Element saa raitista ilmaa suoraan kotelon verkkokylkipaneelista näytönohjaimen takapaneelin väliin jäävän pienen raon sijaan.

Myös Compute Element -yksikkö on kasvanut ja sen mitat ovat 47 x 137 x 305 mm (L x K x S). Muuttuneiden ulkomittojen lisäksi se tarjoaa pykälän aiempaa avoimemman rakenteen. Compute Unitin takaosassa ovat tietokoneen liittimet, keskellä on radiaalituuletin ja etupäässä puolestaan alumiininen jäähdytyssiili.

NUC 13 Extremen Compute Element on varustettu Intelin 13. sukupolven työpöytäprosessorilla ja kalleimmassa mallissa tarjolla on Core i9 kahdeksan P-ytimen ja kuudentoista E-ytimen kanssa. Prosessorin pariksi Compute Elementiin on mahdollista lisätä maksimissaan 64 Gt DDR5-5600 RAM-muistia, kolme PCIe Gen 4 NVME SSD -asemaa sekä jo aiemmin mainittu maksimissaan kolmen korttipaikan näytönohjain. Wi-Fi-yhteydet ovat tuettuna 6E-standardin tasolla ja liitännöiksi NUC 13 Extreme tarjoaa kuusi USB 3.2 Gen 2 -liitäntää sekä kaksi Thunderbolt 4 -liitäntää.

Intel NUC 13 Extreme saapuu myyntiin ensi alkuun Kiinassa. Tarkemmin määrittelemättömälle laajemmalle yleisölle tietokoneiden jakelut käynnistyvät vielä kuluvan vuoden aikana ja vielä laajempi saatavuus luvataan alkuvuodelle 2023. NUC 13 Extreme -paketin hinnat alkavat Core i5 -mallin 1179 dollarista ja kallemmillaan ne kustantavat Core i9:llä 1549 dollaria. Pelkän NUC 13 Extreme Compute Unitin puolestaan saa edullisimmillaan Core i5:llä 760 dollarilla ja kalleimmillaan Core i9:n kanssa se maksaa 1100 dollaria.

Lähde: Intel