Kannettavien lisäksi myös työpöydälle saatiin lisää valinnanvaraa Core Ultra 200S -sarjan kerroinlukollisten ja vähävirtaisten mallien muodossa.

Muiden jättien mukana myös Intel on pitänyt CES 2025 -messuilla oman keynote-esityksensä. Yhtiön toinen väliaikaistoimitusjohtajista Michelle Johnston Holthaus julkisti tapahtumassa muun muassa joukon uusia prosessoreita työpöydälle ja kannettaviin.

Intelin uudet kannettaviin suunnatut Core Ultra 200H- ja 200HX -prosessorit perustuvat Arrow Lake -arkkitehtuuriin ja asettuvat markkinoilla Lunar Lake -arkkitehtuurin Core Ultra 200V -prosessoreiden rinnalle ja yläpuolelle. Vaikka prosessoreissa on tekoälykiihdytin, vanhempi NPU 3 ei yllä Microsoftin CoPilot+-vaatimuksiin, toisin kuin Lunar Laken NPU 4.

Core Ultra 200HX -sarjan prosessorit ovat käytännössä jo tuttuja työpöydältä, sillä kyseessä on samoista siruista mobiiliformaattiin sovitettuina. Prosessoreissa on parhaimmillaan 8 P-ydintä ja 16 E-ydintä, joista kukin suorittaa samanaikaisesti yhtä säiettä. Mukana on myös 4-ytiminen Xe-LPG-arkkitehtuurin GPU ja NPU 3 -tekoälykiihdytin. Löydät prosessoreiden oleellisimmat tiedot yllä olevasta diasta.

Core Ultra 200H -sarjan prosessorit perustuvat sen sijaan täysin uuteen piiriin. Prosessoreissa on parhaimmillaan 6 P-ydintä, 8 E-ydintä ja 2 LP-E-ydintä. Ytimet perustuvat muista Arrow Lakeista tuttuihin Lion Cove- ja Skymont-arkitehtuureihin. GPU on päivitetty Xe-LPG+-arkkitehtuuriin, joka on edelleen ensimmäistä sukupolvea, mutta sisältää muista integroiduista Alchemisteista poiketen myös XMX-yksiköt. Xe-ytimiä on käytössä maksimissaan 8, mikä oikeuttaa Arc-nimen käyttöön. Tekoälykiihdytin on vanha tuttu NPU 3. Löydät prosessoreiden oleellisimmat tiedot yllä olevasta diasta.

Myös Core Ultra 200U -sarjan erittäin vähävirtaiset prosessorit julkaistiin Arrow Lake -nimen alla, vaikka todellisuudessa käytössä on Lion Coven ja Skymontin sijasta Meteor Lakesta tutut Redwood Cove- ja Crestmont-ytimet. Prosessoreissa on poikkeuksetta 2 P-ydintä, 8 E-ydintä ja 2 LP-E-ydintä. Niiden grafiikkaohjain perustuu Xe-LPG-arkkitehtuuriin eli XMX-yksiköt ei ole käytössä. Myös 200U-sarjasta löytyy NPU 3. Löydät oleellisimmat tekniset tiedot uutuuksista yllä olevasta diasta.

Työpöydälle saatiin odotetusti Arrrow Lake-S -version kerroinlukolliset ja vähävirtaiset versiot, eivätkä ne eroa teknisiltä ominaisuuksiltaan kerroinlukottomista versioista.

