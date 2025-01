Aiemmin vuotaneet kannettavat ovat maailman ensimmäisellä näytön alaisella webbikameralla varustettu Yoga Slim 9i (14", 10) ja niin ikään maailman ensimmäisellä esiin vedettävällä näytöllä varustettu ThinkBook Plus Gen 6 Rollable.

Lenovo on julkistanut CES 2025 -messuilla odotetusti joukon uusia kannettavia ja muita uutuuksia. Mukaan mahtui myös ensimmäinen Valven ulkopuolinen käsikonsoliluokan tietokone SteamOS-käyttöjärjestelmällä.

Lenovon uusi Legion Go S tulee saataville kahtena versiona, ”(8”, 1)” ja ”(8”, 1) – Powered by SteamOS”. Kuten nimistä voi jo tulkita, ensin mainittu on varustettu Windowsilla ja jälkimmäinen SteamOS:llä. Käsikonsoliluokan uutuudet on varustettu 8” 1920×1200-resoluution (16:10) ja 120 hertsin PureSight-kosketusnäytöllä ja joko AMD:n Ryzen Z1 Extreme- tai Z2 Go -prosessorilla, joista jälkimmäinen on yhtiön mukaan heidän käytössään yksinoikeudella. LPDDR5x-7500-muistia koneeseen saa maksimissaan 32 Gt ja siitä löytyy tuki Wi-Fi 6E -standardille, kaksi USB4-liitäntää sekä microSD-kortinlukija. 3-kennoisen akun kapasiteetti on 55,5 wattituntia.

Yhtiö esitteli samalla myös samaa erikoista nimeämistä jatkavan Legion Go (8,8”, 2) -prototyyppimallin, joka tulee saataville Ryzen Z2 Extreme -prosessorilla, 8,8” 1920×1200-resoluution ja 144 hertsin OLED PureSight -kosketusnäytöllä, joka yltää maksimissaan 500 nitin kirkkauteen ja tukee vaihtelevaa virkistystaajuutta. Myös isompaan malliin saa parhaimmillaan 32 Gt LPDDR5x-7500-muistia. Prototyypissä on lisäksi viilattu ergonomiaa aiempaan nähden. Akun kapasiteetiksi ilmoitetaan 74 wattituntia.

Lenovo julkisti tapahtumassa virallisesti myös aiemmin vuotaneet kannettavat, eli Lenovo Yoga Slim 9i (14”, 10):n ja ThinkBook Plus Gen 6 Rollablen. Yoga Slim 9i (14”, 10) on varustettu markkinoiden ensimmäisenä kannettavana näytön alle piilotetulla webbikameralla ja 14” 4K-resoluution ja 120 hertsin PureSight Pro OLED-näytöllä. Prosessorina kannettavassa toimii Intelin Lunar Lake -arkkitehtuurin Core Ultra 7, eli se täyttää Microsoftin CoPilot+-vaatimukset.

Kuten jo nimestä voi arvata, ThinkBook Plus Gen 6 Rollable on varustettu puolestaan markkinoiden ensimmäisellä esiin vedettävällä näytöllä, joka on vakiona kooltaan 14” ja täysin esiin vedettynä 16,7”. Näytön resoluutiota ei ole mainittu, mutta se perustuu 120 hertsin OLED-paneeliin, joka yltää 400 nitin kirkkauteen. Myös uusi ThinkBook käyttää Lunar Lake -arkkitehtuurin Core Ultra 7 -prosessoria ja siten se täyttää CoPilot+vaatimukset.

Voit tutustua Lenovon koko CES-tarjontaan tarkemmin yhtiön lehdistötiedotteissa.

Lähde: Lenovo