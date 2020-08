Intelin kampanjamuotoinen hinnanlasku on tiputtanut kerroinlukottomien mallien hintoja noin 10 - 25 %.

Intel ei ole niittänyt ainakaan liikaa mainetta hinnanalennuksilla, mutta nyt myös sellainen on löytynyt yhtiön markkinointiosaston taktiikkakirjan välistä. Toistaiseksi ei ole varmuutta, tuleeko alennuskampanjasta maailmanlaajuinen vai jääkö se Yhdysvaltojen tai Pohjois-Amerikan herkuksi.

Tom’s Hardware on huomannut useiden yhdysvaltalaiskauppojen laskeneen 9. sukupolven Intel Core -prosessoreiden hintoja merkittävästi. Intel vastasi sivuston tiedusteluihin kyseessä olevan alennuskampanja, jolla pyritään vastaamaan markkinoiden suorituskykyisten prosessoreiden tarpeisiin. Yhtiö ei kuitenkaan tarkentanut, kuinka laajalle leikatut hinnat ovat leviämässä tai kauanko ne kestävät.

Suomessa leikkaukset eivät Hinta.fi-hintaseurantapalvelun mukaan näy ainakaan vielä. Core i7-9700K- ja i9-9900K -mallien edullisin hinta on laskenut kuluvan kuun alussa, mutta se on tiettävästi tästä kampanjasta irrallinen ilmiö. Yhdysvalloissa Core i5-9600K:n edullisin hinta on tällä hetkellä 195 dollaria (suositushinta 262 – 263 dollaria), Core i7-9700K 339 dollaria (374 – 385 dollaria) ja Core i9-9900K 435 dollaria (488 – 499 dollaria). Tom’s Hardware spekuloi hintakampanjan takana olevan paitsi paremmat kilpailuasemat AMD:ta vastaan, myös varastojen tyhjennyksen 11. sukupolven Core-prosessoreiden tieltä. Rocket Lake-S -koodinimellisten prosessoreiden julkaisua on povattu huhuissa jopa tämän vuoden lopulle tai viimeistään ensi vuoden ensimmäiselle neljännekselle.

Lähde: Tom’s Hardware