Nuvia lupaa sen Phoenix-prosessoriytimen murskaavan tämän hetkisen kilpailun

Entisten Applen ja Googlen insinöörien perustama Nuvia uskoo Phoenix-ytimen tarjoavan parhaimmillaan lähes kaksinkertaista yhden säikeen suorituskykyä samalla tai x86-verrokkeihin nähden selvästi pienemmällä tehonkulutuksella.

Nuvia on vielä suurelle yleisölle verrattain tuntematon nimi, mutta yhtiön tavoitteet ovat korkealla. Nuvia aikoo nousta merkittäväksi tekijäksi palvelinprosessoreiden saralla Arm-arkkitehtuuriin nojaten.

Nuvian ensimmäinen järjestelmäpiiri tulee olemaan nimeltään Orion ja sen sisältä tulee löytymään Phoenix-prosessoriytimiä. Yhtiöllä on käytössään ARM-arkkitehtuurilisenssi, mikä antaa sille mahdollisuuden suunnitella täysin oma ARM-ydin ja Nuvia onkin kertonut sen aloittaneen Phoenixin suunnittelun täysin puhtaalta pöydältä. Ilmeisesti käytössä tulee olemaan myös uusia tai ainakin tavallisesta poikkeavia lähestymistapoja, sillä yhtiö puhuu täydestä prosessorin liukuhihnojen uudistamisesta. Aikataulut huomioiden ainakin AnandTech uskoo Phoenixin lähtökohdan olleen ARMv9-arkkitehtuuri.

Yhtiö käyttää omien suorituskykytavoitteittensa esittämiseen tässä vaiheessa Geekbench 5 -tuloksia, joissa ydinten tehonkulutus on normalisoitu. Phoenix-ytimillä tähdätään noin 1 – 4,5 watin kulutukseen, mutta samalla niiden on tarkoitus tarjota parhaimmillaan lähes kaksinkertaista suorituskykyä nykyisiin saman teholuokan ytimiin nähden ja peitota siinä sivussa myös x86-kilpailijat, joiden kulutusrajat ovat selvästi korkeammalla. Valitettavasti suurpiirteisen taulukon tarkat luvut jäävät vielä mysteeriksi, mutta yhtiö lupaa kertoa ainakin huippusuorituskyvyn osalta tarkempia tietoja lähitulevaisuudessa.

Nuvian mahdollisesta menestyksestä alalla on vielä mahdotonta sanoa mitään, mutta ainakin sen takaa löytyy nimekästä väkeä. Yhtiön perustivat John Bruno, Manu Gulati ja Gerard Williams III. Williams oli aiemmin Applen prosessoreiden pääarkkitehti ja toimi sitä ennen Armin riveissä. Gulati on puolestaan ollut Googlen kuluttajille suunnattujen järjestelmäpiirien pääarkkitehtuuri, mitä ennen hän toimi vastaavissa tehtävissä Applella. Bruno on puolestaan toiminut Googlella järjestelmäarkkitehtina ja sitä ennen vastaavissa tehtävissä Applella.

Lähteet: Nuvia, AnandTech