Vuodon mukaan Cezannessa tulee olemaan Renoirin tapaan 8 Compute Unitin eli 512 streamprosessorin integroitu Radeon-grafiikkaohjain.

AMD:n tiedetään valmistelevan parhaillaan Cezanne-koodinimellistä uutta APU-piiriä. Piirin tarkka luonne on vielä epäselvä, mutta sen julkaisun odotetaan tapahtuvan ensi vuoden alkupuolella, jolloin APU-piiriin perustuvia kannettavia voitaisiin odotella markkinoille kevään aikana.

Tuttu luottovuotaja _rogame on nyt löytänyt SiSoftwaren Sandra-tulostietokannasta ensimmäiset Cezannella ajetut tulokset. Alusta tunnistuu nimellä AMD Celadon-CZN Renoir, mikä viittaa APU-piirin olevan ainakin jollain tasolla yhteensopiva nykyisten Renoir-sirujen kanssa. Grafiikkaohjain on aiempien vuotojen perusteella edelleen Vegaan perustuva, mutta prosessoriydinten sukupolvesta ei ole vielä varmuutta. Spekulaatioissa on puhuttu sekä Zen 2 + Vega -päivitysmallista että Zen 3 + Vega -mallista, mutta mitään konkreettista kummankaan tueksi ei tällä hetkellä ole.

Vuotaneet SiSoft Sandra -tulokset rajoittuvat Cezannen integroidulla grafiikkaohjaimella ajettuihin. Testit paljastavat, että sirussa on käytössä Renoirin tapaan 8 Compute Unit -yksikköä eli 512 streamprosessoria, jotka toimivat 1,85 GHz:n kellotaajuudella. Integroitu GPU saa tuloksekseen GPGPU-prosessointitestissä 1265,67 Mpix/s, kun Ryzen 7 4800U:lla varustettu Lenovo Yoga Slim 1750 MHz:n GPU:lla saa 1187,17 Mpix/s. Eroa Cezannen eroksi on 6,6 %, eli hieman enemmän kuin 5,7 % noussut kellotaajuus huolimatta matalammasta muistikaistasta.

Muistien tunnistamisessa SiSoft Sandralla on ollut valitettavasti haasteita, mutta muistiväylän perusteella testilaitteessa ei ollut käytössä nopeat LPPDR4x-muistit. Cezanne-alustan GPGPU-käyttöön tunnistuva muistikaista on 22,45 Gt/s ja LPDDR4x-muistia käyttävässä Lenovo Yoga Slimissä kaistaa on 28,83 Gt/s.

Lähde: _rogame @ Twitter