Prosessorijätti Intelillä on oma lusikkansa myös tekoäly- ja HPC-laskentatehtävissä. Tähän asti niitä on hoidettu eri sarjoihin kuuluvilla Ponte Vecchio -laskentapiirillä ja Gaudi-tekoälykiihdyttimillä, mutta asiaan on tulossa muutos.

Kuten aiemmista roadmapeista tiedettiin, Intelillä oli suunnitelmissa yhdistää HPC- ja tekoälylinjansa yhdeksi Falcon Shores ”XPU”:lla. Sittemmin XPU on muuttunut GPU:ksi, kun yhtiö viime vuonna kertoi jättävänsä pois aiotut x86-prosessorisiruja sisältävät versiot. Viime viikolla pidetyssä ISC 2024 -konferenssissa yhtiö kertoi tulevasta piiristä lisää tietoja. Sen odotetaan saapuvan markkinoille vuoden 2025 aikana.

Intel aikoi lähteä seuraamaan Falcon Shoresilla AMD:n Instinct Mi300 -perheen viitoittamaa tietä, mutta viime vuonna yhtiö varmisti tiputtaneensa pois x86-prosessoriytimiä sisältävän variantin ainakin nykysuunnitelmista. Prosessoriydinten sijasta koko piiri tullaan nyt pyhittämään GPU-siruille, jotka tulevat hyödyntämään Xe-arkkitehtuuria. Koska roadmapissa Intel on kuitenkin yhdistänyt Gaudin ja HPC GPU -linjan yhdeksi, voidaan olettlaa myös Gaudista saatujen oppien löytyvän Falcon Shoresista.

Koska prosessorisirut on tiputettu pois, vaativat Falcon Shores -kiihdyttimet alleen erillisen prosessorin ohjaaman palvelimen. Intelillä on luonnollisesti tarjota tehtävään omat Xeon-sarjan prosessorinsa, joiden käytön se on jo varmistanutkin, mutta se saattaa joutua myös kehittämään oman alustan itse kiihdyttimille; nykyiset OAM-moduulit tai edes niiden viimeisin 2.0-versio eivät mahdollista yli kilowatin kulutusta ja Intel povaa Falcon Shoresille jopa 1500 watin tehonkulutusta. Toisaalta uudelle versiolle OAM-standardista on kysyntää jo muutoinkin, sillä NVIDIAn jo julkaisema B200 tulee kuluttamaan yli nykyisen standardin salliman 1200 watin maksimikulutuksellaan.

