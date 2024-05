Kumpikin sarja rakentuu tässä vaiheessa kahdesta eri mallista, joskin Zero 6108:n kohdalla joku voisi ihmetellä tarvetta valkoisen ja mustan version listaamiseen erillisinä malleina.

Näppäimistöistään parhaiten tunnettu DuckyChannel eli tuttujen kesken Ducky on julkistanut kaksi uutta näppäimistösarjaa, One 3 Pro Series:n ja Zero 6108 Series:n. Ensin mainittuun kuuluu kaksi eri kokoluokan näppäimistöä, kun jälkimmäisessä on tarjolla kaksi värivaihtoa yhdestä näppäimistöstä.

Ducky One 3 Pro Nazca Line on täyskokoinen näppäimistö nykylippulaivaluokan mukaisella 8000 hertsin päivitystaajuudella. Se on varustettu oletuksena Cherryn MX2A-kytkimillä, mutta se tukee ns. hot-swap-ominaisuutta eli kytkinten vaihtoa ilman juotoshommia, mikäli ne eivät miellytä. Massasta poiketen kytkimet asennetaan piirilevylle käännettynä 180°, minkä kerrotaan antavan RGB-taustavalaistukselle normaalia paremman näkyvyyden. Sen kerrotaan olevan myös yhteensopiva lähes kaikkien markkinoilta löytyvien näppäinhattujen kanssa.

Näppäinhatut ovatkin One 3 Pro Nazca Linen erikoisuus. Perinteisen kaksoisvaletun sijasta ne ovat peräti kolmoisvaletut (”Triple-Shot”) PBT-näppäinhatut. Kolmoisvalu ei kuitenkaan tuo näppäinhattuun lisää kulutuskestävyyttä tai jykevyyttä, vaan sitä käytetään kahden erivärisen merkinnän tekemiseen. Esimerkiksi kaikissa aakkos-näppäinhatuissa on iso kirjain valkoisella ja pieni kirjain keltaisella. Kyse on siis loppuviimein vain kosmeettisesta yksityiskohdasta.

Näppäimistö on luonnollisesti varustettu myös ääntä vaimentavilla ja tuntumaa parantavilla pehmusteilla rungon sisällä. Yksi kerroksista on valmistettu Poronista, eli tietyntyyppisestä polyuretaanivaahdosta ja toinen jonkinlaisesta matosta, jonka materiaalista ei mainita sen tarkemmin. Yhdessä ne lupaavat paitsi parantaa näppäilytuntumaa, myös hiljentää näppäilyn aiheuttamaa melua selvästi.

Samaan sarjaan kuuluu myös One 3 Pro Mini Nazca Line, joka on 60 % -kokoluokkaan kuulumistaan lukuunottamatta muutoin vastaava näppäimistö.

Langaton Zero 6108 Series tulee saataville sekä mustana että valkoisena versiona, jotka yhtiöt laskee itse eri tuotteiksi. Näppäimistö on varustettu täydellä näppäinvalikoimalla, mutta nuolinäppäinten molemmin puolin tyypillisesti olevat raot on eliminoitu pois tieltä ja siten leveydessä on saatu säästettyä muutamia millejä. Langattomista yhteyksistä ovat tuettuina 2,4 GHz:n yhteys ja Bluetooth, mutta se tukee myös langallista tilaa USB-C-kaapelin perässä.

Zero 6108 -näppäimistöt tukevat how-swapattavia kytkimiä, jotka asennetaan One 3 Prosta poiketen perinteisessä asennossa. Vakiona käytössä on Cherryn MX2A -kytkimet. Zero 6108:n näppäinhatut ovat perinteisemmin kaksoisvalettua PBT-muovia ja ”OEM”-merkityt, mutta yhtiö ei kerro tarkemmin mihin se tässä yhteydessä viittaa.

Ducky ei valitettavasti maininnut tiedotteessa milloin tai mihin hintaan näppäimistöt tulevat saataville, tai oikeastaan edes sitä millä eri näppäinasetteleuilla ne tulevat saataville.

Lähde: Lehdistötiedote