Useampaan siruun perustuvat Meteor Lake -prosessorit tullaan todennäköisesti näkemään markkinoilla 14. sukupolven Core -prosessoreina vuonna 2023.

Intel jatkaa tiukkaa tahtia prosessorijulkaisuidensa kanssa ja aikoo julkaista 13. sukupolven Raptor Lake -prosessorit vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Putkessa on kuitenkin myös sitä seuraavia sukupolvia, kuten useampaan siruun perustuva Meteor Lake.

Intelin Client Computing Groupin johtoon kuuluva Michelle Johnston Holthaus on twiitannut viikonloppuna yhtiön käynnistäneen Meteor Lake -alustan virallisesti. Yhtiö kertoi asiasta myös osavuosikatsauksessaan tarkentaen, että alustalla pyörii testatusti nyt sekä Windows, Chrome että Linux. Intel on siis hyvin aiemmin julkaisemassa aikataulussaan, jonka mukaan prosessori käynnistettäisiin tämän vuoden toisen neljänneksen aikana ja julkaistaisiin vuonna 2023.

Meteor Lake on Intel 4 -prosessilla valmistettava prosessori, jossa on yhtiön diojen mukaan käytössä neljä eri ”Tileä” eli sirua. Prosessoriytimet ja ”tGPU” eli erilliseen siruun perustuva integroitu GPU ovat paketoinnissa hiemaan erillään SoC- ja IO-siruista, jotka on paketoitu tiiviisti yhteen. Vaikka yhtiön mukaan prosessori valmistetaan Intel 4 -prosessilla, se viittaa todennäköisimmin vain osaan siruista. Intel 4 tunnettiin aiemmin 7 nanometrin EUV-prosessina.

Pidemmälle tulevaisuuteen katsottaessa Intel aikoo saada tänä vuonna tuotettua vielä ensimmäiset Intel 3 -prosessilla valmistettavat Sierra Forest -esituotantopiikiekot ja ensimmäiset IP-testipiikiekot Intel 28A -prosessilla. Yhtiön mukaan se on tällä hetkellä aikataulussaan ja tietyiltä osin jopa edellä suunnitelmaansa julkaista 5 uutta valmistusprosessia käytöön neljässä vuodessa.

Piiripulan loppua odottaville ei ole kuitenkaan luvassa vielä helpotusta, päin vastoin mikäli Intelin toimitusjohtaja Pat Gelsingerin arvio pitää paikkansa. Gelsinger kertoi osavuosikatsauksessa odottavansa, että piiripula tulisi päättymään vasta vuonna 2024, kun aiemmin sen on odotettu loppuvan jo vuoden 2023 aikana.

Lähde: Intel @ SeekingAlpha, AnandTech