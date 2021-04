Intel ostaa AMD:n – kauppahinta 85 miljardia euroa

Yrityskauppa vahvistaa Intelin kilpailukykyä ja tuoteportfoliota etenkin työpöytä- ja palvelinprosessoreissa sekä näytönohjainmarkkinoilla.

Intel on menettänyt viime vuosina rajusti markkinaosuuttaan kuluttajien keskuudessa työpöytäprosessoreissa sekä yrityskäytössä palvelinprosessoreissa. Perimmäisenä syynä Intelin vaikeuksiin ovat pitkään jatkuneet ongelmat 10 nanometrin valmistusprosessissa ja yhtiö on joutunut jo vuosia turvautumaan 14 nanometrin prosessiin, joka on sotkenut uusien prosessoreiden julkaisusuunnitelmat useiksi vuoksiksi. Samaan aikaan AMD on onnistunut valtaamaan kuluttajien keskuudessa työpöytäprosessoreiden markkinaosuutta Ryzen-prosessoreillaa merkittävästi ja Epyc-palvelinprosessorit ovat alkaneet nakertamaan yhtiön tulosta yrityspuolella.

Intelin lehdistötiedotteen mukaan se tulee ostamaan koko AMD:n yritystoiminnan noin 100 miljardin dollarin eli 85 miljardin euron hintaan. Puolet ostohinnasta tullaan maksamaan käteisenä ja puolet Intelin osakkeina. Yhtiöt odottavat saavansa kaupat valmiiksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Intelin markkinaosuus työpöytäprosessoreissa on kaupan jälkeen 99 % ja erillisnäytönohjaimissa 18 %. Pahimmalla kilpailijalla NVIDIAlla oli viime vuonna 82 % markkinaosuus näytönohjaimista.

Intel reagoi yrityskauppoihin nopeasti ja ilmoitti uudelleenbrändäävänsä nykyiset 11. sukupolven Core-prosessorit Ryzen 11000 -sarjaksi ja lippulaivamalli Core i9-11900K on uudelta nimeltään Ryzen 9 11900K. Samalla myyntipakkausten oranssi väri vaihtuu siniseksi. Prosessoreiden kuluttajahintoihin tulee yrityskaupan myötä välittömästi 50 % korotus ja koska kilpailua markkinoilla ei enää ole, ei myöskään hintakilpailulle ole enää tarvetta.

Sekä Intelin ja AMD:n hallitukset ovat jo hyväksyneet kaupat, mutta ne vaativat toteutuakseen vielä kummankin osakkeenomistajien suostumuksen sekä luonnollisesti kilpailuviranomaisten siunauksen. Kaupan toteutuessa AMD:n nykyinen toimitusjohtaja Lisa Su tulee jatkamaan Intelin toimitusjohtajana ja hiljattain Intelin toimitusjohtajaksi nimitetty Pat Gelsinger nimitetään Intelin hallituksen puheenjohtajaksi.

Lehdistötiedote: Intel