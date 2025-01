Prosessori ilmestyi Intelin Ark-tietokantaan jo julkaistuna prosessorina ja hävisi sieltä pian vähin äänin.

Intel julkaisi CES 2025 -messuilla kerroinlukolliset versiot Core Ultra 200 -sarjan työpöytäprosessoreista. Yhtiön valikoima alkaa virallisesti Core Ultra 5 -sarjasta, mutta hetkellisesti esillä oli myös Core Ultra 3 -malli. Oletettavasti prosessori listattiin aiottua aiemmin ja tullaan virallisesti julkaisemaan myöhemmin kuluvan neljänneksen aikana.

VideoCardz uutisoi Intelin lisänneen verkkosivuilleen Core Ultra 3 205 -mallin ja pian sen jälkeen poistaneen sen näkyvistä. Listauksen mukaan prosessori olisi jo julkaistu kuluvan neljänneksen aikana, mutta sitä ei ole nähty virallisissa yhteyksissä ja nyt on epäselvää, milloin prosessori julkaistaan todella. VideoCardz on kuitenkin ehtinyt napata talteen kuvankaappauksen prosessorin tuotesivuista.

Core Ultra 3 205 perustuu samaan Arrow Lake-S -arkkitehtuuriin, kuin muutkin Core Ultra 200S -mallit. Kuten Core Ultra 3 -mallinimestä voi päätellä, se sijoittuu virallisesti julkaistun malliston alapuolelle ja on varustettu neljällä P- ja neljällä E-ytimellä. P-ydinten perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 3,9 ja 4,8 GHz, kun E-ytimien vastaavat taajuudet ovat 3,3 ja 4,2 GHz.

Prosessorin Xe-LPG-grafiikkaohjaimessa on käytössä kaksi Xe-ydintä hitaimman Core Ultra 5 -mallin tapaan. NPU sen sijaan on läpi koko linjaston sama NPU 3, joka yltää 13 TOPSin suorituskykyyn eikä siten riitä Copilot+-ominaisuuksille. Prosessorin TDP on 57 wattia.

Lähde: VideoCardz