Yhtiön markkinointipuheiden mukaan alle 35 dB:n äänentuottoon on päästy käyttämällä Kailh:n tuntopisteellisiä Midnight Pro Silent Tactile -kytkimiä ja kattavia ääntä vaimentavia kerroksia näppäimistön rungon sisällä.

Tietokone- ja komponenttijätti MSI on julkaissut täydennystä yhtiön näppäimistövalikoimaan. Uusi Strike 600 on suunniteltu etenkin hiljaisuutta arvostaville pelaajille.

MSI Strike 600 on mekaaninen näppäimistö, jonka luvataan määrittelevän uudelleen näppäimistöjen hiljaisen suorituskyvyn, kestävyyden ja tyylikkyyden. Täyskokoinen näppäimistö on varustettu perusnäppäinten lisäksi kolmella mediapainikkeella ja pyöriteltävällä ”smart dual-touch” äänenvoimakkuussäätimellä, jota voi pyörittää perinteiseen malliin näppäimistön päältä tai vaihtoehtoisesti näppäimistön kyljestä. Parhaan pelikokemuksen takaa luonnollisesti kattava RGB-valaistus.

Näppäimistössä käytetään Kailh:n Midnight Pro Silent Tactile -kytkimiä, joiden luvataan olevan hiljaisia kuin kuiskaus huolimatta. Tuntopisteelliset kytkimet pitävät yhtiön mukaan ääntä alle 35 dB ja niiden liikerata on 3,7 mm tuntopisteen löytyessä 1,9 mm:n syvyydestä. Kytkimille luvataan 70 miljoonan painalluksen elinikä. Perinteisen NKRO:n sijasta näppäimistössä on ”Hybrid 6+N Key Rollover”, jonka toimintaa ei avata sen tarkemmin; periaatteessa niiden pitäisi olla toisensa pois sulkevia ominaisuuksia.

Näppäimistön päällimmäinen levy on MSI:n mukaan valmistettu lentokoneluokan alumiinista ja se on viimeistelty mattapintaiseksi. Nykytrendien mukaan näppäimistön sisällä on monikerroksinen äänenvaimennus kahdella lateksivaahtokerroksella, IXPE-kerroksella (Cross Linked PE -vaahto) ja yhdellä silikonivaahtokerroksella. Ergonomiaan on panostettu ”kelluvilla” näppäimillä, jonka hatut on muotoiltu ns. high-low-asettelulla, jossa hattujen korkeus muuttuu selvästi riviltä toiselle luonnollisemman kaaren muodostamiseksi.

Lähde: MSI