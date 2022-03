Kireämmät turboruuvit siivittävät i9-12900KS:n Cinebench R23:ssa yhdellä ytimellä vajaat 7 ja kaikilla ytimillä vajaat 10 % nopeammaksi, kuin Tom's Hardwaren verrokki 12900K.

Uutisoimme aiemmin ainakin yhden jälleenmyyjän toimittaneen Intelin julkaisemattomia Core i9-12900KS -prosessoreita kahdelle onnekkaalle asiakkaalle. Nyt on käynyt ilmi, että prosessoreita on toimitettu ilmeisesti muutama enemmänkin ja sen myötä nettiin on saatu myös ensimmäisiä testituloksia.

Core i9-12900KS on käytännössä ylikellotettu 12900K, jossa on väännetty myös TDP- ja maksimikulutus-ruuveja aiempaa isommalle. 12900K:n perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 3,2 ja 5,2 GHz sekä TDP- ja maksimikulutusarvot 125 ja 241 wattia, kun 12900KS:llä vastaavat luvut ovat 3,4 ja 5,5 GHz sekä 150 ja 260 wattia.

Yksi onnekkaista prosessorin jo käsiinsä saaneista käyttäjistä tottelee Redditissä nimimerkkiä Seby9123, joka otti asiakseen ajaa sillä myös testejä muun maailman ihmeteltäväksi. Seby9123:n kokoonpanossa prosessorin kaverina Asuksen ROG Maximus Z690 Apex -emolevyllä oli 32 Gt DDR5-6200-nopeudella 32-38-38-76-asetuksin.

Core i9-12900KS sai Seby9123:n testiajossa Cinebench R23 -testissä tuloksekseen yhdellä ytimellä 2162 ja kaikilla ytimillä 29164 pistettä. Tom’s Hardwaren testeissä, joskin hitaammalla DDR5-4400-nopeudella ja 36-36-36-72-asetuksilla, lähin verrokki i9-12900K nettosi 2027 ja 26582 pistettä. Eroa syntyi siis 12900KS:n eduksi yhdellä ytimellä noin 6,6 ja kaikilla ytimillä noin 9,7 prosenttia. AMD:n verrokki Ryzen 9 5950X saavutti Tom’s Hardwaren testeissä yhdellä ytimellä 1668 ja kaikilla ytimillä 26715 pistettä.

Lähde: Reddit, Tom’s Hardware