USB4 Version 2.0 ja seuraavan sukupolven Thunderbolt ovat liki identtisiä: oletuksena 80 Gbps suuntaansa ja konfiguroitavissa tarvittaessa 120/40 Gbps nopeudelle ja täysi DisplayPort 2.1 -yhteensopivuus.

USB-standardia hallinnoiva USB-IF on julkaissut syyskuussa esittelemänsä USB4 Version 2.0:n virallisesti. Heti perään Intel on ehtinyt jo esittelemään seuraavan sukupolven Thunderboltia, joka perustuu USB4 Version 2:een. Yhteiset sukujuuret juontavat Thunderbolt 3:een, jonka Intel luovutti USB-IF:lle USB4:n perustaksi. Kummatkin ovat lisäksi täysin yhteensopivia DisplayPort 2.1:n kanssa hyvin läheistä sukua PCI Express 4.0:lle.

USB4 Version 2.0 tuplaa USB4:n nopeuden eli se tukee maksimissaan 80 Gbps:n tiedonsiirtoa. USB4 Version 2.0:n PHY eli fyysinen kerros on suunniteltu uudestaan ja se hyödyntää PAM3-signalointia riippumatta siitä, onko käytössä nykyiset maksimissaan 40 Gbps:n nopeuteen yltävät passiiviset USB-C-kaapelit vai uudet aktiiviset 80 Gbps:n USB-C-kaapelit. Normaalisti 80 Gbps:n linkki toimii kahdella 40 Gbps:n linkillä per suunta, mutta esimerkiksi näyttöjä varten liikenne voidaan konfiguroida myös 120 Gbps:n nopeudelle yhteen ja 40 Gbps:n nopeudelle toiseen suuntaan.

Entä sitten Intelin seuraavan sukupolven Thunderbolt? Ominaisuuslista on käytännössä identtinen USB4 Version 2.0:n kanssa. Ainut merkittävä ero ainakin tässä vaiheessa kerrotun perusteella on toiminta nykyisillä passiivisilla USB-C-kaapeleilla ilmeisesti myös 80 Gbps:n nopeudella, kunhan kaapelilla on mittaa enintään metri. Lisäksi Intelin dian mukaan siinä missä USB4:n 120 Gbps -tila olisi käytettävissä vain näytöille, sallisi Thunderbolt sen käytön milloin tahansa.

Lähteet: USB-IF (PDF), Intel