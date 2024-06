Lunar Lake -koodinimellä perustuvia Copilot+PC-kannettavia odotetaan viimeisimpien tietojeen mukaan myyntiin heti syyskuun puolivälin jälkeen.

Intel julkisti Computexissa uuden Lunar Lake -arkkitehtuurin vähävirtaisiin Copilot+PC-kannettaviin. Core Ultra 200V -sarja tulee kilpailemaan ennen kaikkea AMD:n Ryzen AI- ja Qualcommin Snapdragon X -prosessoreiden kanssa.

VideoCardz on saanut käsiinsä väitetyt yksityiskohdat koko Intelin tulevasta prosessorisarjasta. Sivuston tietojen mukaan Intel marssittaa markkinoille jopa yhdeksän erilaista Core Ultra 200V -prosessoria, joskin määrää selittää osaltaan 16 ja 32 gigatavun versiot kustakin mallista huippumalli Core Ultra 9 288V:tä lukuun ottamatta. Mallinimissä viimeisen numeron ollessa ”6” muistia on 16 ja ”8” 32 gigatavua.

Koko mallistolle yhteistä on tiettävästi sama 4P + 4E -ydinkonfiguraatio. Core Ultra 9 288V -huippumallin erottaa muusta massasta ennen kaikkea sen korkeampi 30 watin PL1-arvo, kun muilla malleilla se on 17 wattia. Lisäwateilla prosessorista on saatu puristettua 100 MHz korkeampi P-ydinten Boost-kellotaajuus ja 50 MHz korkeampi GPU-kellotaajuus. Kaikkien mallien PL2-arvo on samat 30 wattia.

Core Ultra 5 -mallit taas erottuvat 7- ja 9-malleista 8 megatavuun leikatulla välimuistillaan; Core Ultra 7- ja 9 -malleissa sitä on 12 Mt. 5-mallistossa on myös muita 200 MHz matalampi 3,5 GHz:n E-ydinten Boost-kellotaajuus ja pykälää hitaampi versio GPU:sta sekä NPU:sta.

Benchlifeltä peräisin olevien tietojen mukaan ensimmäiset Core Ultra 200V -sarjaan perustuvat kannettavat tullaan näkemään markkinoille 17.-24. syyskuuta. Työpöydälle saadaan uutta saman lähteen mukaan lokakuussa Arrow Laken kerroinlukottomien huippumallien ja Z890-emolevyjen muodossa, kun kerroinlukolliset mallit ja edullisemmat B860- ja H810-emolevyt julkaistaan tammikuussa 2025.

