Uudet razr-mallit on odotetusti kyllästetty toinen toistaan hiennommilla tekoälyominaisuuksilla, mikä ei ole vienyt kuitenkaan huomiota rakenteen kehittämisestä eteenpäin.

Motorola on ollut mukana taittuvanäyttöisten puhelinten markkinoilla alusta asti. Uudet taittuvanäyttöiset kunnioittavat nimellään vanhaa Razr-sarjaa, vaikka nimi sittemmin onkin tyylitelty alkamaan pienellä alkukirjaimella.

Motorola razr 50 ja 50 ultra lupaavat nykytrendien mukaisesti tuoda tekoälyn käyttäjän taskuun. Yhtiö on valinnut tekoälypalveluidensa toteutukseen oman osaamisensa lisäksi Google One AI Premium -paketin, joka sisältää mm. Gemini Advanced -version ja muut Googlen kehittyneimmät tekoälymallit ilmaiseksi kolmen kuukauden kokeilujakson verran. Omaa osaamista tekoälypuolella edustaa moto ai -paketti, joka osaa esimerkiksi tiivistää oleellisimmat tiedot käyttäjälle tulleet viestit ”Catch me up” -komennolla, ”Pay attention” saa puolestaan puhelimen tallentamaan ja litteroimaan keskusteluja ja ”Remember this” tallentaa sen hetken tiedot näytöltä ja ilmeisesti myös kamerasta jälkikäteen helposti tutkittaviksi.

Uusi razr 50 ultra on kasvattanut kansinäyttöään entisestään ja se kattaa nyt taitettuna käytännössä koko puhelimen etupuolenä, kun perusmallin razr 50:ssä ulkonäytön alta löytyy viime sukupolveen verrattava leuka. Kenties hieman kyseenalaisenakin uudistuksena Motorola on päättänyt myös kasvattaa ultra-mallin näytön virkistystaajuutta merkittävästi, mikä lisää samalla akun kulutusta.

Motorolan mukaan uusi yksinkertaistettu saranarakenne suojaa puhelinta aiempaa paremmin pölyltä, mutta virallista IP-suojausta pölylle ei ole. Uusi saranarakenne on yhtiön mukaan myös helpompi avata ja sulkea yhdellä kädellä. Vedeltä puhelin on suojattu IPX8-luokituksella. Naarmuja vastaan puhelinta suojaa Corningin Gorilla Glass Victus -lasi.

Motorola razr 50 ultran tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 171,4 x 74 x 7,1 mm avattuna, 88,1 x 74 x 15,3 mm suljettuna, 189 grammaa

Rakenne: Alumiinirunko, sarana ruostumatonta terästä, takakuori tekonahkaa

Sisänäyttö 6,9” LTPO AMOLED, 2640×1080 -resoluutio, 413 PPI, 165 Hz, HDR10+, 3000 nit (peak)

Ulkonäyttö 4” LTPO AMOLED, 1272×1080 -resoluutio, 417 PPI, 165 Hz, HDR10+, 2400 nit (peak)

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 -järjestelmäpiiri (1 x 3 GHz X4, 4 x 2,8 GHz A720, 3 x 2 GHz A520)

8 tai 12 Gt RAM-muistia, 256 tai 512 Gt UFS 4.0 -tallennustilaa

5G NSA & SA Sub6, Dual nano-SIM, eSIM

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Glonass, Galileo, QZSS, BDS

Kaksoiskamerajärjestelmä:

50 megapikselin pääkamera, f/1.7, 1/1,95” sensori, 0,8 µm pikselikoko, PDAF, OIS

50 megapikselin telekamera, f/2.0, 1/2,76” sensori, 0,64 µm pikselikoko, PDAF, 2x optinen Zoom

32 megapikselin selfiekamera päänäytössä

4000 mAh akku, 45 watin pikalataus, 15/5 watin langaton lataus, USB-C 2.0

Android 14, 3 vuoden käyttöjärjestelmä- ja 4 vuoden tietoturvapäivitykset

Motorola razr 50:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 171,3 x 74 x 7,3 mm avattuna, 88,1 x 745 x 15,9 mm suljettuna, 188,4 grammaa

Rakenne: Alumiinirunko, sarana ruostumatonta terästä, takakuori tekonahkaa

Sisänäyttö 6,9” LTPO AMOLED, 2640×1080 -resoluutio, 413 PPI, 120 Hz, HDR10+, 3000 nit (peak)

Ulkonäyttö 3,6” LTPO AMOLED, 1056×1066 -resoluutio, 413 PPI, 90 Hz, HDR10+, 1700 nit (peak)

Mediatek Dimensity 7300X -järjestelmäpiiri (4 x 2,5 A78, 4 x 2 GHz A55)

8 Gt RAM / 256 Gt UFS 2.2 tai 12 Gt RAM / 512 Gt UFS 2.2

5G NSA & SA Sub6, Dual nano-SIM, eSIM

Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Glonass, Galileo, QZSS, BDS

Kaksoiskamerajärjestelmä:

50 megapikselin pääkamera, f/1.7, 1/1,95” sensori, 0,8 µm pikselikoko, PDAF, OIS

13 megapikselin ultralaajakulma, f/2.2, 120°, 1/3.0” sensori, 1,12 µm pikselikoko, AF

32 megapikselin selfiekamera päänäytössä

4200 mAh akku, 30 watin pikalataus, 15 watin langaton lataus, USB-C 2.0

Android 14, 3 vuoden käyttöjärjestelmä- ja 4 vuoden tietoturvapäivitykset

Sekä razr 50 että razr 50 ultra saapuvat myyntiin välittömästi. Ensin mainittu tulee saataville rantahiekan (Beach Sand), Koalan harmaan (Koala Grey) ja Spritzin oranssin (Spritz Orange) värisenä alkaen 899 euron suositushintaan. Jälkimmäisen hintalappua on alkaen 1199 euroa ja värivaihtoehdot keskiyön sininen (Midnight Blue), kevään vihreä (Spring Green), kuuma pinkki (Hot Pink) ja vuoden 2024 Pantone -väri eli persikkainen Peach Fuzz.

Lähde: Motorolan lehdistömateriaalit