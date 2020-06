AMD valmistelee Ryzen 5 3600XT-, 7 3800XT- ja 9 3900XT -päivitysversioita

Vuodettujen tietojen perusteella AMD on muun muassa nostanut prosessoreiden peruskellotaajuudet yli 4 GHz:iin.

Viime viikolla nettiin alkoi tippumaan vihjeitä AMD:n tulevista Ryzen 3000 -sarjan uusista prosessorijulkaisuista. Viikon lopulla vuotoja tuli vielä rutkasti lisää.

Tuoreimpien vuotojen perusteella voitaneen sanoa jo varmaksi, että tulevat prosessorit on nimetty XT-päätteellä xx50-numeroinnin sijasta. Esimerkiksi Ryzen 7 3750X on ollut listattuna AMD:n tuoteluettelossa aiemmin, mutta suunnitelmaa on ilmeisesti muutettu matkan varrella. Tällä hetkellä markkinoille odotetaan Ryzen 5 3600XT-, Ryzen 7 3800XT- ja Ryzen 9 3900X -prosessoreita.

Vuotojen mukaan AMD on saanut nostettua uusien prosessoreiden peruskellotaajuuden vähintään 4 GHz:iin. 3600XT:n perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 4,0 / 4,7 GHz, 3800XT:n 4,2 / 4,6 GHz ja 3900XT:n 4,1 / 4,7 GHz. Boost-kellotaajuudet perustuvat _rogamen vuotamiin 3DMark-tuloksiin ja peruskellotaajuudet on varmistettu lisäksi ensimmäisen verkkokaupan listauksista. 3DMark raportoi testissä saavutetun kellotaajuuden, mikä lisää pienen epävarmuustekijän virallisiin Boost-taajuuksiin.

Vuodettujen 3DMark-tulosten mukaan Ryzen 7 3800XT saavuttaa 3DMark Fire Strike -testissä 25 135 pisteen fysiikkatuloksen ja Ryzen 9 3900XT 29 172 pisteen fysiikkatuloksen.

3DMarkin lisäksi uusi nimeäminen sai taakseen painoa, kun ranskalainen Materiel.net-verkkokauppa listasi tulevat prosessorit listoilleen. Vaikka tuotesivuilla sanotaan, ettei tuote ole enää saatavilla, ovat niiden hinnat edelleen paikoillaan. Voitaneen kuitenkin pitää varmana, että kyse on ns. place holder -hinnoista, sillä prosessoreiden väliset hintaerot ovat sen verran erikoisia.

Materiel.net listasi Ryzen 5 3600XT:n 319 euroon, Ryzen 7 3800XT:n 459 euroon ja Ryzen 9 3900XT:n 499,90 euroon. Verrokiksi samassa kaupassa 3900X on hinnoiteltu 515 euroon, 3800X 430 euroon, 3700X 370 euroon, 3600X 270 euroon ja 3600 220 euroon. Suomessa samojen prosessoreiden hinnat ovat Hinta.fi-hintaseurannan mukaan 478, 363, 323, 215 ja 183 euroa.

