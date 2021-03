Vaikka Meteor Lakesta puhutaan 7 nanometrin prosessorina, se rakentuu todellisuudessa useammasta eri prosesseilla valmistetuista Foveros-paketoiduista siruista.

Intelin uusi toimitusjohtaja Pat Gelsinger on pitänyt juuri Intel Unleashed: Engineering the Future -tapahtumassa keynote-esityksen. Livestream-lähetys on jo päättynyt, mutta nauhoituksen pitäisi tulla katsottavaksi yhtiön verkkosivuille lähitunteina.

Gelsingerin mukaan Intelin 7 nanometrin EUV-prosessin kehitystyö edistyy hyvällä vauhdilla ja yhtiö on saamassa tulevan Meteor Lake -arkkitehtuurin laskentasirun tape out -vaiheeseen tulevalle prosessille vielä toisen vuosineljänneksen aikana. Meteor Lake -arkkitehtuuriin perustuvat yhtiön ensimmäiset 7 nanometrin prosessorit tullaan julkaisemaan vuonna 2023.

Meteor Lake tulee siirtymään monoliittisesta piiristä useampaan pieneen piiriin, mutta kiitos yhtiön Foveros-paketointiteknologian ne saadaan integroitua lähes yhdeksi piiriksi. Vaikka kyseessä on yhtiön ensimmäinen 7 nanometrin prosessori, todellisuudessa osa sen piireistä tullaan valmistamaan vanhemmilla valmistusprosesseilla. Intel on antanut prosessorille uuden XPU-lyhenteen, koska se tulee rakentumaan useammista erilaisista piireistä, joista helppoja oletuksia ovat erilliset prosessoriydin- ja grafiikkapiirit, sekä jonkinlainen I/O-liikenteeseen keskittyvä siru tai useampi. Intelin mainitsema laskentasiru (Compute Tile) on oletettavasti nimenomaan prosessoriytimiä sisältävä siru.

Lähde: Intel