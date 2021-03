be quiet! julkaisi uuden Silent Loop 2 -AIO-nestecoolerisarjan

Uutuusmallisto keskittyy nimensä mukaisesti tarjoamaan hiljaista suorituskykyä.

Saksalainen be quiet! on tänään julkaissut uuden Silent Loop 2 -nimeä kantavan All In One -nestecoolerisarjan. Nimensä mukaisesti kyseessä on seuraaja vanhemmalle vuonna 2016 julkaistulle Silent Loop -mallistolle. Uutuusmallisto koostuu neljästä erikokoisesta mallista – 120 mm, 240 mm, 280 mm ja 360 mm.

Silent Loop 2 -sarjan AIO:t rakentuvat nikkelöidyllä kuparipohjalla varustetusta blokkiyksiköstä, letkuista ja alumiinisista jäähdyttimistä. Nimensä Silent Loop 2 -mallisto lunastaa hiljaisuuteen panostavilla ominaisuuksilla. Nestejäähdytyksen pumpun valmistaja on sijoittanut viime syksynä julkaistusta Pure Loop -mallistosta poiketen perinteisemmin blokkiyksikköön letkujen sijaan. Blokkiyksikössä on kuitenkin käytetty valmistajan mukaan reilusti eristysmateriaalia ja pumppu pohjautuu kolmekammioiseen designiin, minkä myötä lopputuloksen pitäisi valmistajan mukaan olla hyvin hiljainen. Tuulettimiksi AIO-järjestelmiin be quiet! tarjoaa Silent Wings 3 -tuulettimia. 120 mm:n tuuletinten maksimikierrosnopeus on 2200 RPM ja 140 mm:n 1600 RPM.

Silent Loop 2 -sarjan coolereiden blokkiyksikössä on osoitettava RGB-valaistus, joka on säädettävissä joko mukana tulevalla ohjaimella tai suoraan emolevyn 5 voltin ARGB-liitännästä. Valaistus on toteutettu pumpun alumiinista yläosaa kiertävänä kehyksenä, minkä lisäksi myös päällysosan be quiet! -logo on valaistu, joskin vain puhtaan valkoisena. Alkuperäisestä Silent Loop -sarjasta ja Pure Loop -sarjasta totuttuun tapaan myös Silent Loop 2 -sarjan coolereiden jäähdyttimissä on täyttöreikä, jonka kautta AIO:n nesteitä voi tarvittaessa täyttää.

be quiet! Silent Loop 2 -mallisto tulee myyntiin 6. huhtikuuta. 120 mm:n mallin suositushinta on 99 euroa, 240 mm:n mallin 129 euroa, 280 mm:n version 139 euroa ja 360 mm:n variantin 159 euroa. Yhteensopivuuden be quiet! lupaa Intelin LGA1200, 2066, 115x ja 2011(-3) sekä AMD:n AM4 ja AM3(+) kannoille. Threadrippereiden sTRX4-kantaa varten tehdyt mallit coolereista tulevat saataville kesäkuussa.

Lähde: BeQuiet