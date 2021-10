Intelin Pat Gelsinger jatkaa uhmakkaana: AMD:n aika kärjessä on ohi

Gelsingerin mukaan AMD on tehnyt hyvää työtä, mutta sen aika alan kärkinimenä tulee päättymään Alder Laken ja Sapphire Rapidsin myötä.

Intelin puikkoihin viime helmikuussa hypännyt Pat Gelsinger on pitänyt kaikkea muuta kuin matalaa profiilia luvatessaan yhtiölle parempaa huomista. Sama linja jatkuu myös tuoreessa CRN:n haastattelussa.

Gelsingerin mukaan se aika, kun ihmiset voivat sanoa AMD:n olevan alan kärkinimi, on päättymässä. Toimitusjohtajan mukaan Intel on tehnyt paluun ja sillä on selkeä visio siitä, kuinka yhtiön on oltava kärjessä kaikilla osa-alueilla: itse tuotteissa, paketointiteknologioissa, valmistusprosesseissa, ohjelmistoissa, uuden tyyppisissä kuormissa ja niin edelleen, jolloin koko ekosysteemi takaa markkinajohdon.

Gelsinginerin mukaan yhtiö panostaa kaikkiin edellä mainittuihin osa-alueisiin todella aggressiivisesti tulevina kahtena vuonna ja se tulee näkymään jo Alder Lake- ja Sapphire Rapids -prosessoreissa. Prosessorit tulevat Gelsingerin mukaan näyttämään, kuinka tosissaan Intel on tavoittelemassa kruunuaan takaisin. Hän ei halua vähätellä AMD:n saavutuksia viime vuosina, mutta ne eivät tule Gelsingerin mukaan riittämään Intelin uutuuksia vastaan.

Lähde: CRN, Tom’s Hardware