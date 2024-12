Yhtiön väliaikaisina toimitusjohtajina tulevat toimimaan talousjohtaja David Zinsner ja kuluttajatuotejohtaja KMichelle Johnston Holthaus.

Intel on ollut viime aikoina vaikeuksien keskellä ennen kaikkea toistuvien valmistusprosessiongelmien vuoksi. Toimitusjohtaja Pat Gelsinger tuotiin taloon suurin odotuksin, mutta ainakaan vielä hän ei ole saanut yhtiön kelkkaa kääntymään.

Nyt Intel on tiedottanut Pat Gelsingerin jääneen eläkkeelle tehtävistään ja eronneen samalla yhtiön hallituksesta. Gelsinger ehti toimia yhtiön toimitusjohtajana kuukautta vajaan neljä vuotta ja yhteensä miehen vyön alle ehti kertyä liki 34 vuotta eri tehtäviä Intelin leivissä.

Intel on nimennyt väliaikaisiksi toimitusjohtajiksi David Zinsnerin ja Michelle Johnston Holthausin sillä välin, kun yhtiön hallitus etsii uutta vakituista toimitusjohtajaa. Zinsner jatkaa myös tehtävässään yhtiön talousjohtajana ja Holthaus on puolestaan samanaikaisesti ylennetty uudeksi Intel Products -osaston toimitusjohtajaksi. Intel Products kattaa yhtiön Client Computing Group-, Data Center and AI Group- ka Network and Edge Group -osastot. Aiemmin Holthaus toimi CCG-osaston johtajana. Intelin hallituksen väliaikaiseksi johtajaksi nousee puolestaan hallituksen aiempi itsenäinen jäsen Frank D. Yeary.

Yeary kiitti Intelin hallituksen puolesta Gelsingeriä hänen pitkästä urastaan yhtiössä ja antoi erityiskiitosta hänen ajastaan toimitusjohtajana, joka sai uudelleenkäynnistettyä Intelin panostukset tuotantopuolelle ja innovaatioajattelun ajamista koko yhtiöön. Yearyn mukaan yhtiöllä on vielä edessään työtä tuotantopuolen nostamiseksi maailman huipulle. Sen ohella yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan sen on kuitenkin nostettava yhtiön tuotekirjot kaiken keskiöön ja Holthausin uusi tehtävä luotiin juuri se mielessä. Lähitulevaisuudessa yhtiö aikoo Yearyn mukaan yksinkertaistaa ja vahvistaa tuoteportfoliotaan samalla, kun se jatkaa tuotantopuolensa kehitystä ja optimoi yhtiön kulurakenteita. Hallitus aikoo tehdä Intelistä selvästi nykyistä kapeamman, yksinkertaisemman ja nopealiikkeisemmän.

Gelsinger puolestaan kiitteli aikansa Intelin johdossa olleen hänen elämänsä suurin kunnia ja kertoi olevansa ylpeä voidessaan kutsua yhtiön työntekijöitä kollegoikseen. Eläköitymisen hän kertoo olevan katkeransuloinen, koska Intel on ollut niin merkittävä osa koko hänen työuraansa. Hän kuitenkin toteaa voivansa katsoa taakseen ylpeänä saavutuksia, joita hän on yhdessä Intelin kanssa saavuttanut. Hän toteaa lopuksi vielä menneen vuoden olleen vaikea koko yritykselle ja monien pakollisten päätöksien olleen vaikeita.

Lähde: Intel