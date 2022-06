Serpent Canyonin sisällä tulee sykkimään Core i7-12700H -prosessori ja Arc A770M -näytönohjain.

Vaikka moni on vuosien varrella ihmetellyt tiettyjen NUC-kokoonpanojen olemassaoloa, se ei ole pysäyttänyt Inteliä kehittämästä ja julkaisemasta uusia variantteja joka prosessorisukupolvelle. Tällä kertaa luvassa on tietoa Phantom Canyonia seuraavasta Serpent Canyon -NUC-pelitietokoneesta.

Inteliltä lähtöisin olevia kuvia ja tietoja seuraavan sukupolven NUC-pelitietokoneesta on ilmestynyt kiinalaisen Baidu-palvelin keskustelualueelle. Serpent Canyon tulee saataville parhaimmillaan varustettuna Core i7-12700H -prosessorilla ja Intelin omalla Arc A770M -mobiilinäytönohjaimella.

Core i7-12700H on varustettu yhteensä 14 ytimellä, joista kuusi on P- ja loput kahdeksan E-ytimiä. Vain P-ytimet tukevat Hyper-threading-teknologiaa, eli yhteensä tuettuina on 20 samanaikaista säiettä. Arc A770M perustuu puolestaan ACM-G10-grafiikkapiiriin ja se sisältää 32 Xe-ydintä, 32 RT-yksikköä, 512 XMX-matriisilaskinta sekä 256-bittisen muistiväylän, jonka jatkeena on 16 Gt 16 Gbps:n GDDR6-muistia.

Seuraavan sukupolven NUC on muotoiltu kahdelta sivultaan erittäin pitkäksi heksaksi, jossa liittimiä löytyy sekä etu- että takapuolelta. Etupaneeliin on sovitettu kuvan perusteella kaksi USB-A-liitintä, 3,5 mm:n liitin, USB-C-liitäntä ja SD-kortinlukija. Toinen USB-A-porteista tukee todennäköisesti suurempaa virransyöttöä esimerkiksi lataustarkoituksiin, sillä se on värjätty eri värillä kuin toinen.

Kokoonpanon takapaneelista löytyy puolestaan neljä USB-A-liitäntää (USB 3.2 Gen 2), 2,5 Gbps:n verkkoliitäntä, Thunderbolt-tuella varustettu USB-C, 3,5 mm:n optinen/kuuloke-komboliitin sekä lopulta yksi HDMI 2.1- ja kaksi DisplayPort 2.0-liitäntää sekä vihoviimeisinä virtaliitin ja Kensington-lukko.

Lähde: VideoCardz