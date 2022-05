Meteor Lake rakentuu kuvien perusteella neljästä erillisestä sirusta, jotka on paketoitu tiiviisti yhteen.

Intel kertoi hiljattain todennäköisesti 14. sukupolven Core -prosessorina julkaistavan Meteor Laken pyörittävän jo yleisimpiä käyttöjärjestelmiä. Nyt prosessorista on saatu myös lähikuvia ja jopa kuva itse piisirun rakenteesta.

HotHardware on napannut Intel Vision -tapahtumassa kuvat esillä olleista Meteor Lake -prosessoreista. Prosessoreita oli esillä kahta varianttia, perusmalli ja mahdollisimman pieneen kokoon pakattu mobiilimalli. Molemmissa on selkeästi nähtävissä neljä erillistä sirua, jotka on paketoitu tiiviisti yhteen.

VideoCardz on puolestaan löytänyt Le Comptoir du Hardwaren julkaiseman kuvan piirin rakenteesta. Ranskalaissivuston kuvassa esiintyvä piiri on tiettävästi pienin Meteor Lake -variantti, joka rakentuu kahdesta Redwood Cove -P-ytimestä ja kahdeksasta Crestmont-E-ytimestä. Piirikuvien annotoinnista tuttu Locuza_ on lisäksi ehtinyt julkaisemaan kuvan pohjalta oman tulkintansa prosessorin rakanteista.

