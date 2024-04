Mikäli Xeon 6 -prosessorit saapuvat markkinoille ennen AMD:n Zen 5 -sukupolven Epycejä, tulee Intel tarjoamaan palvelimiin pitkästä aikaa enemmän ytimiä per prosessorikanta.

Intel ilmoitti viime viikolla hylkäävänsä Xeon Scalable -nimeämisen ja seuraavan sukupolven palvelinprosessoreiden tottelevan nimeä Xeon 6. Nyt seuraavan sukupolven alustat päässeet useammankin eri vuodon kohteeksi.

Intelin tulevat Xeon 6 -prosessorit jaetaan kahtia P-ytimiä käyttäviin Granite Rapids- ja E-ytimiä hyödyntäviin Sierra Forest -prosessoreihin. Molempia prosessoreita tulee saataville kahteen eri kantaan niiden konfiguraation perusteella. LGA4710-kantaan ja Beechnut City -alustalle sopivat SP-sarjan maksimissaan 350 watin TDP:llä varustetut prosessorit, kun LGA7529-kantaan ja Avenue City -alustalle menevät -AP-sarjan maksimissaan 500 watin TDP:llä varustetut prosessorit.

Granite Rapids-AP -sarja tulee tekemään omalta osaltaan pienimuotoista historiaa, sillä se tulee olemaan 128-ytimisenä ensimmäinen prosessori sitten 64-ytimisten Epycien, kun Intelillä on tarjota yhteen kantaa enemmän täyden suorituskyvyn ytimiä – olettaen tietenkin, että uudet Xeon 6 -huippumallit tulevat myös saataville ennen AMD:n Zen 5 -sukupolven Epycejä. Sierra Forest tekee saman myös SP-sarjan osalta, sillä siinä on käytössä maksimissaan 144 ydintä, kun AP-sarjassa niitä on jopa 288. Löydät prosessoreiden tarkemmat yksityiskohdat yllä olevasta kuvasta.

Lähde: Tom’s Hardware