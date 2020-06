Video: Esittelyssä Huawei P40 Pron kameraominaisuudet ja sovellusvinkkejä

Videolla esittelyssä Huawein P40 Pro -puhelimen kameraominaisuudet ja Appgallery-sovelluskauppa sekä vaihtoehtoiset tavat hankkia sovelluksia.

Tutustumme videolla Huawein 1049 euron hintaisen P40 Pro -puhelimen kameraominaisuuksiin sekä Appgallery-sovelluskauppaan ja muihin vaihtoehtoihin sovellusten hankkimiseksi.

P40 Pron kamerat sijaitsevat takakuoren vasemmassa ylänurkassa melko suurikokoiseen kamerakehykseen asemoituna. Pää-, tele ja ultralaajakulmakamerat sijaitsevat rivissä ja ToF-syvyystietokamera sivussa erillään. Kamerakehykseen on sijoitettu myös kaksisävyinen LED-salama sekä mikrofonin pieni aukko.

Kameran tekniset tiedot:

50 megapikselin laajakulmakamera, 1/1,28″ RYYB -sensori, 1,22 um pikselikoko, f1.9, OIS, Octa PD -tarkennus

12 megapikselin telekamera, 125 mm kinovastaava polttoväli, 24 asteen kuvakulma, f3.4, OIS, PDAF-tarkennus

40 megapikselin ultralaajakulmakamera, 1/1,54” sensori, 3:2 kuvasuhde, 18 mm kinovastaava polttoväli, f1.8, PDAF

3D ToF -syvyystietokamera

Videotallennus: 4K 30&60 FPS, 1080p 960 FPS hidastuskuvaus, 720p 7680 FPS superhidastuskuvaus

P40-mallisto on ensimmäinen Suomessa laajasti myyntiin tullut Android-puhelinperhe, josta ei löydy Googlen palveluita, vaan ne on korvattu Huawein omalla HMS- eli Huawei Mobile Service -palveluilla. Ensisijainen paikka sovellusten hankkimiseen on Huawein oma AppGallery-sovelluskauppa, jonka käyttämiseen tarvitaan edellä mainittu Huawei ID -tunnus.

Vanhasta puhelimesta sovellusten siirtäminen onnistuu Phone Clone -ominaisuuden avulla, mitä puhelin tarjoaa käyttöönoton yhteydessä. Muita vaihtoehtoja sovellusten hankkimiseen ovat App Search, More Apps ja Petal Search sekä 3. osapuolen sovelluskaupat. Käymme videolla yksityiskohtaisesti läpi eri vaihtoehdot ja niiden toimintalogiikan.

