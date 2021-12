io-techin toimitus toivottaa rauhallista joulua!

Muista tsekata io-techin piparkakkutalokilpailu sekä joulupatakeräys!

Joulukuu vierähti nopeasti siihen pisteeseen, että io-techin toimitus vetäytyy pitkän viikonlopun ajaksi joulun viettoon ja palaa jälleen välipäivinä toimistolle. Joulupyhien jälkeen sivustolle ja YouTube-kanavalle on jälleen odotettavissa uutta sisältöä. Älä myöskään missaa jouluaattona YouTubessa julkaistavaa joulukalenterin 24. luukkua ja siihen liittyvää arvontaa (katsottavissa alta)!

Jouluaiheisena aktiviteettina TechBBS-foorumin puolella on käynnissä jokavuotinen piparkakkutalokilpailu, jossa on tänäkin vuonna tarjolla mukavia tekniikka-aiheisia palkintoja sekä voittajille että onnekkaille osallistujille. Kilpailu on käynnissä vuodenvaihteeseen asti.

Rohkaisemme myös kaikkia kykeneviä osallistumaan TechBBS:n & io-techin yhteisön Pelastusarmeijan nettipatakeräykseen, josta saatavat varat jaetaan ruokana, vaatteina ja lahjakortteina vähäosaisille perheille ja muille Suomen vähävaraisille ihmisille. io-techn nettipataan on kerätty tätä jouluntoivotusta kirjoittaessa jo lähes 18 000 euroa ja tavoitteena on viime vuoden tapaan 20 000 euron rajan rikkominen. Keräykseen liittyen on myös keskusteluketju foorumilla.

Haluamme toivottaa jokaiselle io-techin lukijalle, YouTube-kanavan katsojalle sekä TechBBS-foorumin käyttäjälle rauhallista ja rentouttavaa joulua.

T: Sampsa, Juha, Petrus, Niko, Oskari ja Joona