Palvelinpuolelle suunnattu MRDIMM kasvattaa kaistanleveyttä ilman fyysisiä muutoksia piiriin ja seuraavan sukupolven CAMM nostaa muistinopeuksia mobiilipuolella.

Puolijohdeteollisuuteen erilaisia standardeja laativa JEDEC on esitellyt uusia muististandardejaan, jotka ovat MRDIMM DDR5-muisteille ja seuraavan sukupolven CAMM-standardi tuleville LPDDR6-muisteille.

Lähinnä palvelinten DDR5-muisteissa nähtävä MRDIMM on lyhenne sanoista Multiplexed Rank Dual Inline Memory Module ja sen luvataan muun muassa parantavan muistien kaistanleveyksiä limittämällä eli ”multipleksaamalla” useita datasignaaleja kulkemaan saman muistikanavan kautta. MRDIMM:n povataan nostavan maksimikaistanleveys jopa 12,8 gigabittiin sekunnissa ja sen luvataan myös olevan yhteensopiva nykyisten RDIMM-alustojen kanssa. Suunnitteilla on lisäksi ”Tall MRDIMM” (otsikkokuvassa), joka kasvattaa muistikamman fyysistä korkeutta, jolloin muistipiirejä mahtuu yhdelle kammalle enemmän.

Viime vuoden lopulla JEDEC esitteli CAMM2-muististandardin DDR5- ja LPDDR5(X)-muisteille, mutta nyt vielä julkaisemattomat LPDDR6-muistit ovat myös saaneet oman CAMM- eli Compression-Attached Memory Module -standardinsa. JEDEC tähtää uudella CAMM:lla yli 14,4 GT/s:n nopeuksiin (GigaTransfers per second). Standardi tukee 192-bittistä muistikanavaa per kampa, mikä on jaettu neljään 48-bittiseen kanavaan, jotka ovat edelleen jaettu 24-bittisiin alikanaviin. LPDDR5 CAMM2 on puolestaan yhteensä 128-bittinen, mikä on jaettu neljään 32-bittiseen kanavaan ja ne edelleen kahteen 16-bittiseen alikanavaan.

JEDEC muistutti tiedotteessaan, että uudet standardit ovat vielä suunnittelupöydällä ja saattavat muuttua matkan varrella.

Lähde: JEDEC, AnandTech