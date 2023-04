Ytimestä on ilmeisesti kaksi versiota ja vertailutaulukosta löytyy lukuja niin AMD:n Zen 5:lle kuin NVIDIAn Gracellekin, mutta yhtiö painottaa, että sekä sen omien että kilpailijoiden luvut ovat vain yhtiön sisäisiä arvioita, ei simulaatioiden tuloksia tai vastaavaa.

Jim Keller tunnetaan yhtenä maailman ehdottomista huipuista prosessorisuunnittelun saralla. Keller on ehtinyt toimia urallaan lukuisissa alan yrityksissä ja on tullut osaltaan myös tunnetuksi siitä, ettei viihdy samassa yhtiössä montaa projektia. Hän on ehtinyt toimimaan urallaan mm. AMD:lla pariinkin otteeseen, Applella, Broadcomilla, DEC:llä, Intelillä, P.A. Semillä ja Teslalla ennen nykyistä pestiään Tenstorrentilla.

Keller on nyt julkaissut Tenstorrentin omia suorituskykydioja yhtiön tulevista Ascalon-prosessorista. Ascalon on yhtiön itse suunnittelema, palvelinprosessoreihin suunnattu 8-leveä OoOE (Out-of-Order Execution) RISC-V-ydin. Dia keskittyy skalaarisuorituskykyyn SPEC2K17INT-testissä ja mukana on myös joukko odotettuja kilpailijoita jo julkaistuista AMD:n tulevaan Zen 5:een ja NVIDIAn Graceen. Mukaan mahtuu myös mielenkiintoinen ”Intel Xenon”, mutta sen voidaan suorituskyvyn perusteella olla kirjoitusvirhe ja tarkoittavan jotain nykyisistä Xeoneista.

Lukuja katsellessa on syytä huomioida, että Tenstorrent on painottanut lukujen olevan vain yhtiön omia arvioita, eivätkä ne perustu tietoon, vaikka vain yhden kohdalle onkin lisätty maininta ”(projected)”. Edes yhtiön omien prosessoreiden luvut eivät perustu simulointeihin tai muuhun vastaavaan, mutta niiden voidaan odottaa olevan ainakin suuntaa antavasti oikeassa luokassa. Luvut ovat yhden ytimen suorituskyvylle.

Dian mukaan Tenstorrentin 1.9 SPECINT2017/GHz -projektio peittoaisi kaikki markkinoilta tällä hetkellä löytyvät prosessorit, pois lukien Intelin Sapphire Rapidsin 56-ytimisen variantin eli Xeon Platinum 8480+:n. 2.2 SPECINT2017/GHz puolestaan jäisi yhtiön arvion mukaan jälkeen vain AMD:n tulevasta Zen 5 -ytimestä. NVIDIAn Grace sijoittuu Tenstorrentin arviossa 1.9:n ja 2.2:n välimaastoon. Dian mukaan molempien Ascalon-mallien suorituskykyä arvioitiin suurin piirtein samoilla yli 3,5 GHz:n kellotaajuuksilla, kuin AMD:n Genoa eli Zen 4. Niiden tehonkulutuksen puolestaan arvioidaan olevan 1.9:n kohdalla vähän yli ja 2.2:n kohdalla aika tasan 200 wattia, selvästi matalammat kuin vaikka AMD:n Genoalle ja tulevalle Zen 5:lle asetetut noin 240 wattia.

Tenstorrentin prosessorista tarkemmin kiinnostuneille suosittelemme lisälukemiseksi Tom’s Hardwaren aiempaa artikkelia aiheesta.

Lähde: Tom’s Hardware