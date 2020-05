Intelin ensimmäistä "bit.LITTLE"-tyyppistä Lakefield-prosessoria on esitelty jo useammassakin tuotteessa, mutta Samsungin Galaxy Book S saattaa olla ensimmäinen markkinoille asti ehtivä tuote.

Intelin Lakefield-prosessori on yhtiön ensimmäinen ”bit.LITTLE”-tyyppinen x86-prosessori. Lakefieldiä on demottu jo useampaan otteeseen ja sen on luvattu tähdittävän muun muassa Microsoftin kaksinäyttöistä Surface Neo -taulutietokonetta.

Ensimmäinen markkinoille ehtivä Lakefield-tietokone näyttää kuitenkin tulevan kenties hieman yllättäen Samsungilta. Saksalainen ComputerBase oli löytänyt Samsungin Kanadan verkkosivuilta uuden Galaxy Book S 13,3” -tietokoneen Intelin Core i5 -prosessorilla.

Tarkemmista tietokoneen tiedoista paljastuu, että ultrabook-kannettavan sydämenä sykkii nimenomaan Lakefield-arkkitehtuuriin perustuva Core i5-L16G7. Vaikka Intel ei ole listannut prosessoria vielä ARK-tietokannassaan, tiedetään aiemmista vuodoista sen sisältävän yhden Sunny Cove -tehoytimen ja neljä kevyttä Tremont-ydintä sekä Gen11-grafiikkaohjaimen. Prosessorin maksimikellotaajuus on 3 GHz, mutat sen peruskellotaajuutta Samsung ei paljasta. Myös se on toistaiseksi epäselvää, koskeeko 3 GHz:n kellotaajuus Sunny Covea, Tremonteja vai sekä että.

Muilta osiltaan Galaxy Book S noudattaa aiemman Snapdragon 8cx -mallin jalanjäljissä. Tietokoneen 13,3-tuumainen kosketusnäyttö tukee FullHD-resoluutiota, prosessorin tukena on 8 Gt LPDDR4x-muisti ja eUFS-tallennustilaa on tarjolla 256 Gt. Kannettavasta on tiputettu pois LTE-tuki, mutta siitä löytyy tuki Wi-Fi 6 -standardille, kun SD8cx-mallissa joutuu tyytymään vanhempaan Wi-Fi 5:een.

Galaxy Book S 13,3” -tietokoneen strategiset mitat ovat 305,2 x 203,2 x 6,2 – 11,8 mm ja 950 grammaa. Samsungin sivuilta ei valitettavasti paljastu vielä, milloin tai mihin hintaan kannettava tarkalleen tulee myyntiin.

Lähde: Samsung