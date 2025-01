Las Vegasissa käynnissä olevilla CES 2025 -messuilla on nähty Corsairilta mm. koteloita, virtalähteitä ja RAM-muistikampojen modifikaatioita.

PC-tarvikkeiden ja -komponenttien kärkinimiin kuuluva Corsair on luonnollisesti mukana Las Vegasin CES 2025 -elektroniikkamessuilla ja esitteli siellä läjän uutuustuotteita PC-pelaajien iloksi vuodelle 2025. Kattaukseen kuului mm. koteloita, virtalähteitä ja modifikaatioita muistikammoille.

Kotelouutuuksia edustaa miditorniluokan 5000T-sarja, joka on lähinnä kasvojenkohotus vuoden 2022 samannimisestä kotelosta. Mustana ja valkoisena tuleva ATX-kotelo on saatavilla kahtena eri versiona, jotka ovat pelkistetty 5000T sekä RGB-valaistu iCUE Link 5000T LX RGB, joka on varustettu valmistajan omilla LX120 RGB -tuulettimilla ja iCUE Link -keskittimellä valaistuksen ja jäähdytyksen hienosäätöä varten. Merkittävänä uudistuksena edellismalleihin nähden uudet 5000T:t tukevat emolevyjen takaliitäntöjä, joita on Asuksen BTF-, MSI:n Project Zero- sekä Gigabyten Project Stealth -emolevymalleissa. Muita ominaisuuksia ovat esimerkiksi tilava kaapelikouru oikean kylkipaneelin alla sekä mukana tuleva näytönohjaimen roikkumistuki.

Frame 4000D on jatkoa vuoden 2020 4000-mallistolle. Uusi Frame-lisänimi viittaa Corsairin mukaan kotelon kustomointimahdollisuuksiin, sillä mukana on mm. InfiniRail-tekniikka tuuletinten helppoa asennusta ja vaihtamista varten ja eteen tulee saataville vaihtopaneeleita eri materiaaleilla ja tyyleillä. Kotelo on myös alkuperäistä 4000D:tä tilavampi ja mahduttaa etupuolelle jopa 200 mm:n tuulettimet. 360 mm:n jäähdyttimen voi asentaa eteen, sivulle tai kattoon, ja tilaa pitäisi olla myös markkinoiden suurikokoisimmille näytönohjaimille. Myös Frame 4000D tulee mustana ja valkoisena ja valittavissa on variantit joko tuulettimilla tai ilman. Tuuletinvaihtoehtoina on RS120 PWM -tuulettimet ilman RGB-valoja tai valaistut RS120 ARGB PWM -mallit.

Virtalähdepuolelle Corsair esitteli päivitetyt RMe- ja HXi-sarjat, joista molemmat ovat kaapeleiltaan täysmodulaarisia ja tukevat uusimpia ATX 3.1- ja PCIe 5.1 -standardeja. RMe-sarjalaiset ovat energiatehokkuudeltaan Cybenetics Gold -sertifioituja ja tulevat 650:n, 750:n, 850:n ja 1000 watin tehoisina. Mukana tulee 600-wattinen 12V-2×6-virtakaapeli suuritehoisille näytönohjaimille, paitsi 650 W:n mallissa, jonka mukana toimitetaan 450-wattinen kaapeli. Mukana on myös matalassa rasituksessa 120 mm:n tuulettimen pysäyttävä Zero RPM Fan -tila hiljaisuutta tuomaan.

HXi-sarja tarjoaa järeämmät 1200:n ja 1500 watin virtalähdemallit, jotka ovat Cybenetics Platinum -sertifioidut HX1200i ja HX1500i. Molemmat päivitetään kesäkuun loppuun mennessä sisältämään kaksi 600-wattista 12V-2×6-virtakaapelia, kun nyt ne toimitetaan yhden kaapelin kera. Uusissa HXi-malleissa on 140 mm:n tuuletin, joka myös pysähtyy Zero RPM Fan -toiminnolla matalassa rasituksessa. HXi-sarjalle myönnetään 10 vuoden takuu.

Corsairin muistikammoille messuilla nähtiin kosmeettisia päivityksiä, kun valmistaja esitteli Custom Lab -palvelunsa – joka ainakin toistaiseksi on saatavilla vain Yhdysvalloissa – laajentuvan sen Vengeance RGB DDR5 -muisteihin. Custom Labin avulla käyttäjät voivat suunnitella omat muistikampansa eri tyyleillä ja väreillä. Palvelu julkaistaan Custom Labissa vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Sen sijaan Dominator Titanium DDR5 -muistikammoille esiteltiin Wave-tarvikesetti, joka koostuu metallisista, muistikampojen yläosaan helposti asennettavista RGB-valopalkeista, jotka luovat nimensä mukaisesti aaltomaisen RGB-valaistuksen.

Valmistajalta nähtiin myös uusia oheistarvikkeita, kuten Xeneon Edge 14,5” LCD Touchscreen, joka toimii monikäyttöisenä kosketusnäyttönä esimerkiksi kokoonpanon sensoridatan tarkkailuun, keskustelukanavien seuraamiseen tai vaikkapa kalenterina. Näytön voi asentaa pöydälle tai kotelon sisään 360 mm:n jäähdytinpaikkaan ja se yhdistyy tietokoneeseen USB-C-kaapelilla DisplayPort Alt Mode -yhteyttä hyödyntäen tai vaihtoehtoisesti HDMI:llä. Xeneon Edgen kuvatarkkuus on 2560 × 720 pikseliä ja se julkaistaan kesäkuun loppuun mennessä.

EX400U on ulkoinen SSD-asema USB4- ja Thunderbolt 4 -tuilla, joka yltää jopa 4000 Mt/s:n perättäislukunopeuteen ja 3600 Mt/s:n kirjoitusnopeuteen. Apple-käyttäjien iloksi uutuus on myös MagSafe-yhteensopiva. EX400U tulee saataville tammikuun aikana 1, 2 ja 4 teratavun kapasiteeteilla.

Lisäksi Corsair esitteli Fanatec-kauppojensa myötä kehitetyn Fanatec Clubsport GT Cockpit -ajosimulaattorin, joka tulee saataville tammikuun aikana, sekä langattomat K65 Plus Wireless -näppäimistön ja M75 Wireless -hiiren Applen Mac-tietokoneille.

Corsairin heti saatavilla olevien CES 2025 -uutuuksien eurohinnat:

