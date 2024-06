Computex 2024:ssä esitellyt tuulettimet ovat saatavilla 120:n ja 140 millimetrin koossa sekä mustana että valkoisena.

Corsair esitteli parin viikon takaisilla Computex 2024 -messuilla muun muassa uusia LX RGB -tuulettimiaan, jotka on nyt tuotu myyntiin. Uutuudet ovat yhteensopivia Corsairin iCUE Link -ekosysteemin kanssa, mikä esimerkiksi vähentää tuuletinten kaapelisotkua ja mahdollistaa valaistusasetusten monipuolisen säädön.

LX RGB -tuulettimet ovat valittavissa sekä 120:n ja 140 millimetrin kokoisina niin mustana kuin valkoisenakin. Useamman tuulettimen pakkauksen mukana toimitetaan lisäksi iCUE Link -keskitin, johon toisiinsa ketjutetut tuulettimet liitetään vain yhdellä kaapelilla.

Tuulettimissa on mm. magneettikupulaakerit, pyörteitä ehkäisevä Airguide-kehysmuotoilu ja asennusta helpottavat ”QuikTurn-ruuvit”. Jäähdytystarpeen laskiessa käynnistyy ”Zero RPM Mode” melutasojen laskemiseksi. Maksimimelutaso LX RGB -tuulettimissa on 36 desibeliä ja ilmavirtaus on enimmillään 69,9 CFM (cubic feet per minute) 120 mm:n mallissa ja 84,7 CFM 140 mm:n mallissa. Maksimikierrosnopeudet ovat LX120:llä 2400 rpm (rounds per minute) ja LX140:llä 2000 rpm.

LX RGB -tuulettimet ovat heti saatavilla kappalehinnoin 40 euroa (120 mm) ja 50 euroa (140 mm). Kolmen ja kahden kappaleen pakettihinnat (3 × LX120 / 2 × LX140) ovat 135 euroa ja 110 euroa.

