Katsaus emolevyvalmistajien Z490-tarjontaan

Pikakatsauksessa ASRockin, Asuksen, Gigabyten ja MSI:n Z490-emolevyt Taichi-, Maximus XII Extreme-, Aorus Xtreme- ja MEG Godlike -mallien johdolla.

Intel julkaisi tänään uudet Comet Lake-S -arkkitehtuuriin perustuvat 10. sukupolven Core -työpöytäprosessorit. Uusien prosessoreiden rinnalle julkaistiin lisäksi Z490-piirisarja ja sen myötä vyöry uusia emolevyjä. Vaikka kaikki valmistajat eivät sitä ole erikseen nostaneet markkinoinnissaan esille, on ainakin jokaisen huippumallit suunniteltu PCI Express 4.0 -valmiiksi seuraavan sukupolven Rocket Lake -prosessoreille.

ASRockin Z490-lippulaivamalli tottelee nimeä Taichi. ATX-kokoluokan emolevyssä on 14-vaiheinen virransyöttö (Dr.MOS), jonka tukena on kaksi 12-pinnistä lisävirtaliitintä. Yhtiö on varustanut sekä ATX- että lisävirtaliittimet vahvemmilla High Density -pinneillä. Virransyötön jäähdytystä on tehostamassa pienikokoinen tuuletin, minkä luvataan tiputtavan virransyötön lämpöjä peräti 11 astetta vesijäähdytetyssä kokoonpanossa. Tuuletin pysäyttää itsensä, kun sitä ei tarvita, mutta sen voi kytkeä ilmeisesti myös täysin pois käytöstä. Kookkaiden virransyötön jäähdyttimien varoitetaan vaikuttavan joidenkin ilmajäähdyttimien yhteensopivuuteen.

Muita Taichin ominaisuuksia ovat esimerkiksi kullalla pinnoitetut kontaktit muisti-, PCI Express- ja ääniliittimissä, japanilaiset Nichiconin 12K Black Caps -kondensaattorit, mattamusta piirilevy sekä Realtekin 2,5 Gbps:n Dragon RTL8125BG -verkko-ohjain ja Intelin Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) -kortti.

ASRockin koko Z490-valikoimaan kuuluvat Taichin lisäksi Extreme4, Steel Legend, Z490 Pro4, PG Velocita, Phantom Gaming 4 ja sen erikoismallit /ac, /ax ja /2.5G, sekä Phatom Gaming ITX/TB3, Z490M Pro4 ja Z490M-ITX/ac.

ASRockin Z490-emolevyt

Asuksen Z490-valikoiman kärkinimi on ROG Maximus XII Extreme. EATX-kokoluokan emolevy on varustettu 16-vaiheisella virransyötöllä (Infineon TDA21490) ja kahdella 8-pinnisellä lisävirtaliittimellä. Lisävirtaliitinten pinnit ja ATX-virtaliittimen 12 voltin pinnit ovat normaalia järeämpiä ProCool-pinnejä. Virransyötön jäähdytyksessä hyödynnetään normaalien rivastojen lisäksi täysin alumiinista valmistettua I/O-suojaa.

Muita Maximus XII Extremen ominaisuuksia ovat esimerkiksi OptiMem III -muistipaikat, joiden johdotus perustuu T-topologian sijaan daisychain-ratkaisuun. Emolevy tukee virallisesti korkeimmillaan DDR4-4800-nopeuksia, mutta pikkuveli Apexin luvataan yltävän DDR4-5000:een asti. Emolevyllä on myös LED-näyttö POST-koodeille, jännitteen mittauspisteitä, käynnistystilaa hallitsevia DIP-kytkimiä sekä Intelin 2,5 Gbps:n ja Aquantian 10 Gbps:n verkko-ohjaimet.

Asuksen koko Z490-valikoimaan kuuluu 15 emolevyä: Maximus XII -sarjan Extreme, Apex, Formula ja Hero (Wi-Fi), Strix Gaming -sarjan Z490-E, Z490-F, Z490-I, Z490-H, Z490-A ja Z490-G (Wi-Fi), TUF-sarjan Z490-Plus (Wi-Fi), Prime-sarjan Z490-A, Z490-P ja Z490M-Plus sekä täysin uutena tulokkaana ProArt-sarja Z490 Creator 10G -mallinsa kera.

Asuksen Z490-emolevyt

Gigabyten huippumalli on Z490 Aorus Xtreme. EATX-kokoluokan emolevy on varustettu 16-vaiheisella digitaalisella virransyötöllä, uusilla Tantaali-polymeeri kondensaattoreilla ja kahdella 8-pinnisellä, kiinteillä pinneillä varustettua lisävirtaliitintä. Emolevy tukee parhaimmillaan DDR4-4800-muisteja ja sen muistijohdotukset on suojattu erikseen vahvistetulla piirilevyllä.

Aorus Xtremestä löytyy Intelin 2,5 gigabitin verkko ohjain ja langaton Wi-Fi 6 -ohjain, Aquantian 10 gigabitin verkko-ohjain, integroitu Thunderbolt 3 -liitin sekä Amp-Up-ääniratkaisu (ALC1220-VB + ESS 9018K2M Sabre DAC & ESS 9218 DAC), jonka vaihtoehdoksi on tarjolla myös USB-liitäntäinen ulkoinen Essential DAC. Xtremestä tulee myös erikseen custom loop -nestejäähdytykseen suunniteltu Waterforce-versio.

Gigabyten koko emolevyvalikoimaan kuuluu yhteensä 14 emolevyä: Aorus Xtreme, Aorus Xtreme Waterforce, Aorus Master, Aorus Ultra, Aorus Ultra G2, Aorus Pro AX, Aorus Elite, Z490I Aorus Ultra, UD AC, UD, Z490M, Z490 Gaming X, Z490M Gaming X ja uuden Vision-sarjan Vision G.

Gigabyten Z490-emolevyt

MSI:n Z490-valikoiman kirkkain tähti on MEG Z490 Godlike. EATX-luokan Godlike-emolevy on varustettu muun muassa 16-vaiheisella ISL:n digitaalisella virransyötöllä ja Dynamic Dashboard II -OLED-näytöllä, joka osaa näyttää esimerkiksi tietoja tietokoneesta tai GIF-animaatioita. Virransyötön pitää viileänä Frozr-jäähdytysratkaisu, mikä sisältää kaksi tarvittaessa käynnistyvää tuuletinta.

Muita Godliken ominaisuuksia ovat muun muassa Steel Armor -vahvistetut muisti- ja PCI Express -paikat, kaksi Thunderbolt 3 -liitäntää ja lisää M.2-paikkoja tarjoava XpanderZ Gen4 S -laajennoskortti. Emolevyllä on Aquantian 10 gigabitin ja Realtekin 2,5 gigabitin verkko-ohjaimet sekä Intelin langaton Wi-Fi 6 -ohjain.

MSI:n koko Z490-tarjontaan kuuluu kilpailijoihin nähden vain vähän emolevyjä, yhteensä kahdeksan. Emolevyt on jaettu neljään kategoriaan: MEG-sarjaan kuuluvat Godlike ja Ace, MPG-sarjaan Gaming Carbon WiFi, Z490 Gaming Edge WiFi, Z490M Gaming Edge WiFi ja Gaming Plus, MAG-sarjaan Tomahawk ja Pro-sarjaan Z490-A Pro.

MSI:n Z490-emolevyt