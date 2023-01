Omaan käskykantaansa prosessoripuolellakin luottavan Loongsonin mukaan se on suunnitellut käyttämänsä GPU-arkkitehtuurin itse, eikä kyseessä ole ulkopuolelta lisensoidusta tekniikasta.

Kiinalainen Loongson valmistaa tätä nykyä omaan LoongArch-arkkitehtuuriinsa perustuvia prosessoreita oman maansa markkinoille. Hiljattain se löysi tiensä otsikoihin julkistettuaan ensimmäiset useaan siruun perustuvat prosessorinsa.

Loongsonin uusi LS2K2000-prosessori sisältää kaksi LA364-prosessoriydintä, 64-bittisen DDR4-2400-muistiohjaimen, tuen PCIe 3.0 -väylille ja muut perustason järjestelmäpiireille tyypilliset ominaisuudet, kuten USB-, verkko- ja ääniohjaimet. Täysin uutena yhtiön prosessoreille mukana on nyt myös integroitu grafiikkaohjain.

Integroiduissa grafiikkaohjaimissa ei sinänsä ole mitään uutta, mutta Loongsonille se on ensimmäinen laatuaan ja yhtiön mukaan se on suunnitellut koko GPU:n arkkitehtuureineen itse. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, millaisiin taidonnäytteisiin sen rahkeet riittävät, mutta ottaen huomioon prosessorin muut ominaisuudet, mistään vauhtihirmusta tuskin on kyse. Loongson ei ole myöskään mainostanut mitään GPU:n ominaisuuksia tässä vaiheessa sen kummemmin, mikä tekee arvausleikistä entistä haastavampaa.

Lähde: Tom’s Hardware